Alerte médaille, bobsleigh : doublé allemand en bob à deux femmes à Beijing 2022

Laura Nolte et la pousseuse Deborah Levi ont été sacrées championnes olympiques de bob à deux femmes à Beijing 2022.

Avec un temps cumulé de 4 min 3 s 96 et avec trois records de piste lors de leurs trois premières descentes, Nolte remporte ainsi sa toute première médaille olympique. Elle succède à sa compatriote Mariama Jamanka, championne olympique de PyeongChang 2018 qui était en binôme avec Alexandra Burghardt, décrochant la médaille d'argent à Beijing 2022, à 0,77 seconde de Nolte.

L'Américaine Elana Meyers Taylor et sa coéquipière Sylvia Hoffman ont réalisé une splendide compétition, avec un temps cumulé de 4 min 05 s 48, pour s'adjuger la médaille de bronze. C'est la cinquième médaille olympique de Meyers Taylor qui avait remporté le bronze à Vancouver 2010, l'argent à Sotchi 2014 et à PyeongChang 2018 et qui a été sacrée vice-championne olympique de monobob à Beijing 2022.

Avec un temps de 4 min 06 s 37, la Canadienne Christine De Bruin, médaillée de bronze en monobob à Beijing 2022, et sa pousseuse Kristen Bujnowski ont terminé cinquième de cette compétition.

Les Suissesses Mélanie Hasler et Nadja Pasternack ont réalisé une compétition olympique de haut vol en prenant la 6e place avec un temps cumulé de 4 min 06 s 83 avec une dernière manche canon en 1 min 01 s 56.

L'autre binôme américain, avec la championne olympique de monobob Kaillie Humphries et Kaysha Love sont arrivées septièmes avec un temps final de 4 min 07 s 04.

Margot Boch et Carla Sénéchal, le tout premier équipage tricolore de bob à deux femmes aux Jeux Olympiques, était venu pour prendre de l'expérience à Beijing 2022 et visait un top 10. Elles sont arrivées 13e avec un total de 4 min 08 s 39 sur les quatre manches et une meilleure descente en 1 min 01 s 90 et avec une très belle dernière manche, durant laquelle la jeune pilote de 22 ans a réalisé de très jolies lignes avec seulement deux petites touches en bas de piste.

