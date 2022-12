Masters de Judo 2022 : Madeleine Malonga, un titre à défendre et une confiance à retrouver

La dernière fois que Madeleine Malonga a remporté une compétition sur le circuit mondial de judo, c’était au Masters 2021. Elle aura l’occasion de défendre son titre lors de l’édition 2022 ce 21 décembre à Jérusalem.

La Française occupe actuellement le troisième rang mondial et sa qualification pour le tournoi, qui rassemble les 36 meilleurs mondiaux de chaque catégorie, était donc assurée. Mais malgré une troisième place du Grand Slam de Paris et une médaille de bronze aux Championnats d’Europe, la -78 kg n’a pas vécu une saison facile.

Madeleine Malonga a été éliminée dès le deuxième tour des Championnats du monde au mois d’octobre. Elle a été battue aux pénalités par Yoon Hyunji de la République de Corée. Après cette contre-performance, elle avait évoqué certaines difficultés rencontrées après les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021.

« Une année post-olympique après une olympiade qui a duré cinq ans, forcément c'est très long. Ç'a été dur physiquement, mais aussi mentalement. Il a fallu retrouver un sens cette année-là. J'ai eu beaucoup de doutes, j'ai changé d'entraîneur, j'ai dû m'adapter, j'ai cru que je n'allais pas y arriver. J'ai eu huit mois sans prendre trop de plaisir, mais sans forcément m'en rendre compte, car je suis une travailleuse et j'étais en mode automatique », avait expliqué la vice-championne olympique des -78 kg à L’Équipe.

« Et puis un jour ça te pète à la gueule et tu te dis : "qu'est-ce que je fais ?"Il a encore fallu se remettre en question, affronter les doutes, les peurs. Et puis c'est revenu. Donc, oui, je suis déçue d'aujourd'hui, mais je suis contente d'être là quand même après tout ce que j'ai traversé. »