Masters 2022 de judo à Jérusalem : Présentation, programme, athlètes à suivre et comment regarder

Avant les fêtes de fin d’année, les meilleurs judokas de la planète ont une dernière compétition au programme : le Masters.

Les 36 premiers au classement mondial de chaque catégorie ont rendez-vous du 20 au 22 décembre à Jérusalem pour la dernière épreuve de la saison.

En plus d’un plateau relevé avec tous les meilleurs combattants du moment, le Masters offre de nombreux points pour le classement mondial : 1 800 pour le vainqueur. Seuls les Championnats du monde et les Jeux Olympiques sont plus importants que l’ultime rendez-vous de l’année.

Avec une période de qualification olympique qui a démarré le 24 juin dernier, le Masters de Jérusalem est un moment important dans la course aux quotas pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Athlètes à suivre, programme, sélection française, comment regarder en direct : découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le Masters 2022 de judo organisé à Jérusalem du 20 au 22 décembre.