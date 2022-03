Hyacinthe Deleplace, un para skieur alpin qui n’a pas le temps

Hyacinthe Deleplace a été le premier athlète français à remporter une médaille aux Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022. Il a gagné le bronze en descente ce samedi 5 mars. Le lendemain, l’athlète de 32 ans a dû se contenter de la quatrième place en super-G, à seulement quatre centièmes du podium. Un contre-temps qui ne l'empêche pas d'être un des favoris au titre en super-combiné ce lundi 7 mars.

Ce départ canon à Pékin est à l’image de sa carrière. Le natif de Villeurbanne est un athlète pressé. Le Français qui souffre de cataracte congénitale a découvert le ski quand il était enfant. C’est pourtant un sport qu’il ne pratiquait pas dans les montagnes savoyardes où il a grandi qui lui a permis de se révéler : le para-athlétisme. Hyacinthe Deleplace a troqué les skis contre les pointes pour affoler les chronomètres dans les stades.

Ce choix a été rapidement récompensé. Hyacinthe Deleplace n’avait que 18 ans quand il a été sacré champion du monde junior du 100 m et du 400 m T12 en 2007. Le Français a continué sa progression et cinq ans plus tard, il participait aux Jeux Paralympiques de Londres 2012 avec une septième place en 400 m T12 à la clé.

Hyacinthe Deleplace est monté sur deux podiums mondiaux l’année suivante (bronze en 400 m T12 et en 4x100 m T11-13) puis il a pris une décision qui a changé le cours de sa carrière sportive.

Depuis l'hiver dernier, rien ne résiste à Hyacinthe Deleplace

Le Français suivait les Jeux Paralympiques d’hiver de Sotchi 2014 quand il a choisi de se remettre au para ski alpin. « J'ai vu des binômes descendre et je me suis dit, c'est un truc de fou, il faut que je m'y mette », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Ski Chrono.

Le Villeurbannais a été attiré par ce sport individuel qui se pratique en équipe et est reparti de zéro. Sa reconversion a eu lieu en 2016. Il a dû passer par la difficile quête d’un guide pour ses courses au niveau national. À la fin de l'hiver 2018, Deleplace a commencé à faire équipe avec Maxime Jourdan et ensemble, ils ont remporté le globe de cristal dans la catégorie déficient visuel en saison 2020/21. Un succès arrivé plus tôt qu'ils n'auraient pu l'imaginer.

Dans la continuité de cet exploit inédit pour un para-skieur tricolore, l'athlète de 32 ans a été une des sensations des Championnats du monde handisport des sports de neige organisés à Lillehammer en janvier.

Trois titres mondiaux à deux mois des Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing 2022

Titré en descente, super G et super combiné, il a complété sa collection de médailles mondiales avec le bronze en slalom géant. Ces quatre podiums lui ont permis de se présenter à ses premiers Jeux Paralympiques d’hiver en tant que favori pour les épreuves de para-ski alpin.

Dix ans après sa participation aux Jeux Paralympiques d’été à Londres, il a confirmé son statut dès le début de Beijing 2022. Le Français est monté sur le podium de la descente ce samedi 5 mars lors de la première journée. Il a réalisé un temps de 1 min 14 s 10 avec son guide Valentin Giraud-Moine pour se parer de bronze. Ils ont terminé à 65 centièmes de Johannes Aigner, le vainqueur.

Un résultat frustrant pour le champion du monde en titre de la discipline. « Ce n'est pas la médaille que j'espérais, mais c'est une médaille. C'est quelque chose et je suis heureux. Je devais être à 100 % dès le départ et tout donner, mais j'ai eu quelques difficultés avec l'événement et la pression. Je suis quand même satisfait de cette médaille de bronze » a-t-il réagi au sujet de la première breloque de la délégation tricolore à Pékin.

Au lendemain de cette performance en demi-teinte, le duo Deleplace - Giraud-Moine a encore joué les premiers rôles. Il a été à la lutte pour une place sur le podium du super-G. Mais pour quatre centièmes, les Français ont dû se contenter de la quatrième place.

Après cette désillusion, Hyacinthe Deleplace n'a pas le temps de tergiverser. Dès ce lundi 7 mars, il sera de retour sur la piste du Centre national de ski alpin de Yanqing pour tenter de décrocher le titre paralympique en super-combiné.