Ce dimanche 18 novembre, le monde entier aura les yeux rivés sur le Qatar et la finale de la Coupe du monde 2022 entre l'Argentine et la France.

L'Albiceleste et les Bleus sont double champions du monde et ont rendez-vous avec l'histoire au Lusail Stadium. L'enjeu y est important : le trophée de la Coupe du monde de la FIFA et une troisième étoile.

Cette affiche de rêve va mettre aux prises les champions du monde en titre de Kylian Mbappé et les vainqueurs de la dernière Copa America de Lionel Messi.

Les deux attaquants du Paris Saint-Germain, co-meilleurs buteurs du Mondial, auront deux objectifs bien différents : le Français peut être le premier joueur de moins de 24 ans à être double champion du monde depuis Pelé alors que l'Argentin a la possibilité de décrocher le seul titre qui manque à son incroyable palmarès.

Programmation, comment regarder en direct, effectifs, parcours, palmarès, statistiques : découvrez tout ce qu'il faut savoir sur Argentine - France en finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

