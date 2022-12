Coupe du monde 2022 : Les records que la France a battus et qu'elle peut encore battre au Qatar

L'équipe de France est qualifiée pour une deuxième finale consécutive de Coupe du monde. Une performance rare pour des Bleus qui ont battu plusieurs records depuis le début du Mondial au Qatar et qui, en cas de succès face à l'Argentine ce dimanche, pourraient entrer encore un peu plus dans l'histoire.

Découvrez les chiffres marquants de l'épopée de l'équipe de France à la Coupe du monde 2022 avec tous les records battus et tous ceux qui peuvent encore être battus ce dimanche 18 décembre au Lusail Stadium.

Depuis le début du Mondial au Qatar, les Français ont battu de nombreux records. Et ils peuvent espérer en faire tomber encore quelques uns de plus en cas de succès face à l'Albiceleste.

Les Bleus ont battu le Maroc en demi-finales de la Coupe du monde 2022 ce mercredi 14 février (2-0). Ils ont maintenant rendez-vous avec l'Argentine de Lionel Messi en finale. Ça sera la deuxième finale consécutive des hommes de Didier Deschamps, et c'est déjà un véritable exploit.

L'équipe de France n'est plus qu'à 90 minutes d'un troisième titre mondial.

