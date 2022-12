Coupe du monde 2022 : Classement des attaques et buts marqués

Le spectacle est au rendez-vous depuis le début de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Et pas uniquement parce que les surprises ont été nombreuses. Avant les deux dernières affiches, 2,63 buts ont été inscrits par match. Avec 163 buts marqués en 62 matchs, le Mondial 2022 est déjà un des plus prolifiques de l'histoire.

Si neuf buts ou plus sont inscrits lors des deux derniers matchs au programme, un record sera établi. À ce jour, il n'y a jamais eu plus de 171 buts marqués en une édition de la Coupe du monde. C'est arrivé à deux reprises : en 1998 et en 2014.

La première fois que la barrière des 100 buts en une édition de la Coupe du monde a été passée, c'était en 1954 avec 140 réalisations. Depuis 1982, ce cap symbolique a toujours été franchi. C'était même le cas en 1990, où 115 buts ont été marqués lors de l'édition la moins prolifique des 40 dernières années.

À titre de comparaison, il y a eu exactement le même nombre de buts lors des deux premières éditions du Mondial : 70 en 1930 et en 1934.

Au Qatar, la plus large victoire est à mettre à l'actif de l'Espagne avec un succès inaugural 7-0 sur le Costa Rica. Le match le plus prolifique de la compétition a aussi eu lieu au début du tournoi, quand l'Angleterre a surclassé la République islamique d'Iran (6-2).

L'Angleterre est d'ailleurs la meilleure attaque de la Coupe du monde 2022 avec 13 buts, à égalité avec la France. Le Portugal et l'Argentine suivent avec 12 buts. Kylian Mbappé, co-meilleur buteur du Mondial avec cinq buts fait partie des joueurs qui peuvent améliorer ce total. Et marquer l'histoire de la Coupe du monde ?

Coupe du monde 2022 : Le classement des meilleures attaques