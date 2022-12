Coupe du monde 2022 : Le Brésil va-t-il marquer l'histoire avec un doublé JO/Mondial ?

L' Italie a été la première nation européenne à décrocher le titre olympique et le titre planétaire. La Squadra Azzurra a gagné la Coupe du monde en 1934 puis le tournoi olympique de football à Berlin 1936 . Les Italiens ont ensuite conservé leur titre mondial en gagnant le Mondial 1938. Depuis ils ont même ajouté deux nouvelles étoiles en 1982 et en 2006. De toutes les nations qui ont réussi le doublé Coupe du monde/Jeux Olympiques, l'Italie est la seule qui n'est pas qualifiée pour le Mondial au Qatar.

La France a aussi les Jeux Olympiques et la Coupe du monde à son palmarès. Mais il a fallu attendre plus d'un demi-siècle après l'Uruguay et l'Italie pour qu'elle devienne la troisième nation à y arriver. Les Bleus ont ramené la médaille d'or des Jeux Olympiques de Los Angeles 1984 et ont remporté leur première Coupe du monde en 1998. Depuis, ils ont décroché une deuxième étoile en 2018 et se présentent au Qatar comme l'un des plus sérieux adversaires du Brésil.