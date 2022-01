Comment regarder le snowboard aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022

Préparez-vous pour les sauts impressionnants des snowboardeurs et snowboardeuses lors de Beijing 2022.

Le snowboard est l’un des 15 sports disputés aux Jeux Olympiques d’hiver. La compétition aura lieu du samedi 5 au mardi 15 février. En tout, 119 femmes et 119 hommes se disputeront les médailles à pourvoir dans 11 épreuves.

Le snowboard existe aux JO depuis maintenant 24 ans, mais Beijing 2022 sera l’occasion de découvrir la toute première épreuve mixte du sport : le snowboard cross par équipes mixtes. Le big air fait aussi son retour au programme après des débuts réussis à PyeongChang 2018.

Découvrez le calendrier des épreuves et les athlètes à suivre.

Les épreuves de snowboard à Beijing 2022

Slalom géant parallèle : Deux riders font la course côte à côte. Le premier à franchir la ligne gagne et se qualifie pour le tour suivant.

Snowboard cross : Six riders dévalent une piste (comme une piste de BMX ou de motocross, avec des sauts). Les trois premiers qui franchissent la ligne d’arrivée se qualifient pour le tour suivant.

Slopestyle : Chacun son tour, chaque rider descend un parcours jonché d’obstacles. Ils réalisent différents tricks sur des rails et tremplins.

Big air : Les riders effectuent un seul saut. Ils ont trois manches pour tenter de réaliser le trick le plus énorme et difficile possible.

Halfpipe : Les riders évoluent sur un parcours en U, avec des murs de 6,7 mètres de haut. Ils doivent réaliser plusieurs tricks sur les murs de la piste jusqu’à ce qu’ils arrivent en bas.

Les stars du snowboard à suivre à Beijing 2022

Slalom géant parallèle :

Chez les femmes, la Tchèque Ester Ledecka espère défendre son titre olympique, mais elle devra jongler avec ses compétitions de ski puisqu’elle est aussi championne olympique de Super-G. Sa plus coriace concurrente devrait être l’Allemande Ramona Theresia Hofmeister, médaillée de bronze à PyeongChang 2018.

Le Sud-Coréen Sangho Lee est favori chez les hommes après sa médaille d’argent aux derniers JO, mais Dmitry Loginov (ROC), Aaron March (Italie) et Andreas Prommegger (Autriche) seront aussi à l’affût.

Snowboard cross :

Attention à la Tchèque Eva Samkova chez les femmes. Elle a remporté l’or à Sotchi 2014 avant de décrocher le bronze à PyeongChang 2018, derrière l’Italienne Michela Moioli. La championne du monde Charlotte Bankes (Grande-Bretagne) et Belle Brockhoff (Australie) espèrent aussi approcher le podium.

Du côté des hommes, l’Autrichien Alessandro Haemmerle a remporté le globe de cristal de la discipline lors des trois dernières saisons. Le Canadien Eliot Grondin et l’Autrichien Jakob Dusek espèrent le faire descendre de son piédestal.

Dans la nouvelle épreuve par équipes mixtes, l’Australie, l’Italie, la République tchèque et la France sont favorites pour écrire l’histoire des JO.

Slopestyle/Big air :

En général, les snowboardeurs aiment participer aux deux disciplines. Chez les femmes, surveillez de près la championne olympique de big air Anna Gasser (Autriche). Pour sa troisième participation aux Jeux, elle espère aussi briller en slopestyle, mais aura fort à faire face à la double championne olympique de slopestyle Jamie Anderson (USA) qui sait sortir le grand jeu dans les grands rendez-vous. L’Américaine a terminé deuxième des Championnats du monde FIS de slopestyle en 2021 derrière la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski-Synnott.

Chez les hommes, le champion du monde de slopestyle en titre et médaillé de bronze en big air Marcus Kleveland (Norvège) est le grand favori. Le Canada présentera une belle équipe, avec notamment l’actuel champion de big air Sébastien Toutant, le double médaillé de bronze olympique de slopestyle Mark McMorris et le médaillé d’argent de slopestyle à PyeongChang 2018 Max Parrot.

N’oubliez pas les Américains Red Gerard, champion olympique, et Dusty Henricksen, vainqueur de l’épreuve de slopestyle aux Jeux Olympiques de la jeunesse de Lausanne 2020 et Chris Corning, au pied du podium à PyeongChang 2018 en big air.

Halfpipe :

La championne olympique en titre Chloe Kim est la favorite, surtout qu’elle réalise une saison impeccable. Elle est la championne du monde en titre et elle a remporté les X Games. Mais sa compatriote américaine et vice-championne du monde Maddie Mastro devrait lui donner du fil à retordre. Les Chinoises Xuetong Cai (neuf globes de cristal) et Jiayu Liu (médaillée d’argent à PyeongChang 2018) vont vouloir s’imposer à domicile.

La compétition masculine risque d’être également relevée. Shaun White, le roi du halfpipe et triple champion olympique, est de retour pour ses cinquièmes JO. Mais après son dernier run incroyable à PyeongChang 2018, il a stoppé la compétition pendant trois ans. Pendant ce temps, les tricks ont grandement changé et les riders japonais se sont mis à la page. Attendez-vous à une bataille féroce entre le double médaillé d’argent olympique Hirano Ayumu, le champion du monde 2021 Totsuka Yuto et le champion olympique de la jeunesse 2020 Hirano Ruka.

Le calendrier des épreuves de snowboard à Beijing 2022

Sites olympiques :

Genting Snow Park

Big air de Shougang

(Le programme est indiqué en heure locale. Pour obtenir l'heure CET, retranchez sept heures.)

Samedi 5 février

10:45 - 11:45 Snowboard slopestyle - femmes, qualification, manche 1

11:47 - 12:47 Snowboard slopestyle - femmes, qualification, manche 2

Dimanche 6 février

9:30 - 9:55 Snowboard slopestyle - femmes, finale, manche 1

9:57 - 10:22 Snowboard slopestyle - femmes, finale, manche 2

10:24 - 10:49 Snowboard slopestyle - femmes, finale, manche 3 (épreuve à médailles)

12:30 - 13:30 Snowboard slopestyle - hommes, qualification, manche 1

13:32 - 14:32 Snowboard slopestyle - hommes, qualification, manche 2

Lundi 7 février

12:00 - 12:25 Snowboard slopestyle - hommes, finale, manche 1

12:27 - 12:52 Snowboard slopestyle - hommes, finale, manche 2

12:54 - 13:19 Snowboard slopestyle - hommes, finale, manche 3 (épreuve à médailles)

Mardi 8 février

10:40 - 11:05 Slalom géant parallèle - femmes, manche de qualification

11:07 - 11:32 Slalom géant parallèle - hommes, manche de qualification

11:34 - 11:59 Slalom géant parallèle - femmes, manche éliminatoire

12:01 - 12:26 Slalom géant parallèle - hommes, manche éliminatoire

14:30 - 14:48 Slalom géant parallèle - femmes, huitièmes de finale

14:48 - 15:06 Slalom géant parallèle - hommes, huitièmes de finale

15:06 - 15:15 Slalom géant parallèle - femmes, quarts de finale

15:15 - 15:24 Slalom géant parallèle - hommes, quarts de finale

15:24 - 15:30 Slalom géant parallèle - femmes, demi-finales

15:30 - 15:36 Slalom géant parallèle - hommes, demi-finales

15:36 Petite finale slalom géant parallèle - femmes (épreuve à médailles)

15:43 Petite finale slalom géant parallèle - hommes (épreuve à médailles)

Après petite finale : Grande finale slalom géant parallèle - femmes (épreuve à médailles)

Après petite finale : Grande finale slalom géant parallèle - hommes (épreuve à médailles)

Mercredi 9 février

9:30 - 10:19 Snowboard halfpipe - femmes, qualification, manche 1

10:21 - 11:10 Snowboard halfpipe - femmes, qualification, manche 2

11:00 - 11:45 Snowboard cross - femmes, manche 1

11:55 - 12:25 Snowboard cross - femmes, manche 2

12:30 - 13:19 Snowboard halfpipe - hommes, qualification, manche 1

13:21 - 14:10 Snowboard halfpipe - hommes, qualification, manche 2

14:30 - 15:04 Snowboard cross - femmes, huitièmes de finale

15:07 - 15:25 Snowboard cross - femmes, quarts de finale

15:28 - 15:38 Snowboard cross - femmes, demi-finales

15:45 Petite finale snowboard cross - femmes

Après petite finale : Grande finale snowboard cross - femmes (épreuve à médailles)

Jeudi 10 février

9:30 - 9:55 Snowboard halfpipe - femmes, finale, manche 1

9:57 - 10:22 Snowboard halfpipe - femmes, finale, manche 2

10:24 - 10:49 Snowboard halfpipe - femmes, finale, manche 3 (épreuve à médailles)

11:15 - 12:00 Snowboard cross - hommes, manche 1

12:10 - 12:40 Snowboard cross - hommes, manche 2

14:00 - 14:34 Snowboard cross - hommes, huitièmes de finale

14:37 - 14:55 Snowboard cross - hommes, quarts de finale

14:58 - 15:08 Snowboard cross - hommes, demi-finales

15:15 Petite finale snowboard cross - hommes

Après petite finale : Grande finale snowboard cross - hommes (épreuve à médailles)

Vendredi 11 février

9:30 - 9:55 Snowboard halfpipe - hommes, finale, manche 1

9:57 - 10:22 Snowboard halfpipe - hommes, finale, manche 2

10:24 - 10:49 Snowboard halfpipe - hommes, finale, manche 3 (épreuve à médailles)

Samedi 12 février

10:00 - 10:24 Snowboard cross par équipes mixtes, quarts de finale

10:30 - 10:42 Snowboard cross par équipes mixtes, demi-finales

10:50 Snowboard cross par équipes mixtes, petite finale

Après petite finale : Snowboard cross par équipes mixtes, grande finale (épreuve à médailles)

Lundi 14 février

9:30 - 10:14 Snowboard big air - femmes, qualification, manche 1

10:15 - 10:59 Snowboard big air - femmes, qualification, manche 2

11:00 - 11:45 Snowboard big air - femmes, qualification, manche 3

13:30 - 14:14 Snowboard big air - hommes, qualification, manche 1

14:15 - 14:59 Snowboard big air - hommes, qualification, manche 2

15:00 - 15:45 Snowboard big air - hommes, qualification, manche 3

Mardi 15 février

9:30 - 9:50 Snowboard big air - femmes, finale, manche 1

9:52 - 10:12 Snowboard big air - femmes, finale, manche 2

10:15 - 10:35 Snowboard big air - femmes, finale, manche 3 (épreuve à médailles)

13:00 - 13:20 Snowboard big air - hommes, finale, manche 1

13:22 - 13:42 Snowboard big air - hommes, finale, manche 2

13:45 - 14:05 Snowboard big air - hommes, finale, manche 3 (épreuve à médailles)

Comment regarder les épreuves de snowboard à Beijing 2022

Le snowboard exige de nombreuses compétences spécifiques. Voici quelques éléments à retenir pour les épreuves qui sont jugées.

Les riders de halfpipe et de slopestyle obtiennent des scores basés sur l’amplitude, la difficulté, la variété, l’exécution et la progression. En slopestyle, le score total repose à 60 % sur les tricks et à 40 % sur l’impression générale.

En big air, les riders sont notés sur la difficulté, l’exécution, l’amplitude et l’atterrissage. Vous remarquerez que les snowboardeurs qui réalisent un trick dans les airs et maîtrisent leur atterrissage obtiennent des scores plus élevés que ceux qui se servent de leurs mains pour se stabiliser à l’atterrissage. Un atterrissage non contrôlé entraîne une déduction de points.

Kelly Clark, médaillée d’or de halfpipe aux Jeux de Salt Lake 2002, attend beaucoup de cette discipline à Beijing 2022. Lors des dernières éditions des JO, les stars comme Shaun White ont sorti un trick incroyable dans leur dernier run pour décrocher la victoire, mais elle ne pense pas qu’ils puissent le refaire cette année.

« Vu le niveau actuel, je ne pense pas qu’un trick à lui tout seul puisse faire la différence. Il va falloir sortir le grand jeu et impressionner au niveau de l’amplitude et de la technique. J’ai vraiment hâte de regarder le snowboard cette année, je pense que ce sera hyper compétitif », a déclaré Kelly Clark à Olympics.com.

Alors que le snowboard féminin a beaucoup évolué depuis la dernière édition des Jeux, Clark s’attend à des épreuves palpitantes : « Nous allons voir plusieurs doubles corks chez les trois meilleures rideuses. » Un double cork correspond à une rotation tête en bas lors d’un saut, ce qui nécessite de rester longtemps dans les airs.

La double médaillée de bronze olympique est contente de voir de plus en plus de snowboardeuses « switcher ». Un switch, c’est quand la snowboardeuse ride de son « mauvais » côté, avec le pied arrière devant. La rideuse obtient une note plus élevée si elle réalise des tricks alors qu’elle ride de son mauvais côté, ce qui est plus difficile.

Quant à la compétition masculine, elle affirme : « Tout sera dans la progression. » Le frontside triple cork 1440 est un trick avec lequel vous devriez vous familiariser car les commentateurs en parlent souvent. Il s’agit de trois saltos avec twist, tout en attrapant (grab) la planche dans les airs au-dessus du mur halfpipe.

Ayumu Hirano est entré dans l’histoire au mois de décembre en réussissant le premier triple cork de l’histoire en compétition. Espérons qu’il le tente pour la première fois aux Jeux Olympiques, à Pékin.