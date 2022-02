La communion entre les danseurs sur glace après le titre de Papadakis et Cizeron - Moment de la journée aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 - 14 février

Tous les jours, un florilège de moments historiques a lieu aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, mais nous vous sélectionnons le meilleur à la fin des épreuves, quand Pékin ferme ses portes. Aujourd’hui, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont remporté la médaille d’or dont ils rêvaient tant en danse sur glace.

La médaille d’or est à eux.

Après s’être échoués sur la deuxième marche du podium des Jeux Olympiques il y a quatre ans, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron s’étaient fait la promesse de ne pas rater la marche à Pékin.

Ainsi, aux Jeux Olympiques de Beijing 2022, les danseurs sur glace français ont tenu leur promesse. Un petit « 1 » est venu s’inscrire auprès de leur nom après la danse libre de ce lundi 14 février. Les superlatifs manquent pour décrire leur prestation de folie.

Revivez leur belle journée en or ici

Les médaillés de danse sur glace à Beijing 2022 Photo de Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Et alors qu’ils se trouvaient encore au bord de la patinoire après avoir reçu leur score de 136,15 points, les deux couples américains, en lice dans la compétition, sont venus les féliciter chaleureusement. Ont suivi de grandes embrassades et les pleurs. De joie. De la part de tout le monde.

Parce que Madison Hubbell et Zachary Donohue, médaillés de bronze aujourd’hui, et Madison Chock et Evan Bates, quatrièmes, étaient réellement heureux pour leurs amis les Frenchies. Après tout, ils s’entraînent tous ensemble à l’Ice Academy de Montréal tout au long de l’année. Les danseurs vont donc ramener deux médailles olympiques au centre de patinage artistique de la province du Québec au Canada. Comme il y a quatre ans, avec l’or de Tessa Virtue et Scott Moir.

« Toutes les personnes qui sont avec nous sur le podium, on les respectait déjà depuis longtemps », a déclaré Papadakis à propos de Hubbell/Donohue, mais également des patineurs du ROC Victoria Sinitsina/Nikita Katsalapov. « Mais pendant cette compétition, c’était tellement difficile que j’ai vraiment ressenti du respect pour tous les autres. Je me disais "mon Dieu, ils ont en train de vivre la même chose que moi ! Ils sont bons !". C’est une expérience merveilleuse. »

Retrouvez ici leur réaction après la médaille d’or