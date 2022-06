Ce qu’il faut savoir sur Aurélien Giraud avant le World Street Skateboarding Rome

Paris 2024 : « L’objectif ultime »

Après la première apparition du skateboard aux Jeux Olympiques à Tokyo 2020, Aurélien Giraud devrait également être de la partie à Paris 2024, pour des JO à domicile. Avec également Vincent Milou, qui a terminé à la 4e place lors des Jeux de Tokyo, l’équipe de France de street hommes a de réelles chances de médailles, et elle se donne les moyens d’accomplir ses objectifs.

« C’est le but ultime », affirme-t-il au média digital Riding Zone. « On se prépare déjà, on vise la médaille. Elle ne sort pas du pays celle-là. On est chez nous, et on a envie de rendre le pays fier. »

« On a toujours été sous-côté. […] Mais mon niveau, je l’ai eu en France. »

Un fan de compétition

Les compétitions de skateboard ont toujours été des événements à l’atmosphère festive et compétitive, où chaque figure exécutée donne de la motivation et de l’inspiration au suivant.

Aurélien Giraud adore ça, et va pouvoir se faire plaisir dès le 30 juin, jour des qualifications hommes du World Street Skateboarding Rome. Le vainqueur du Dew Tour 2019 a déclaré cette ambiance le faisait vibrer.

« Je sais que certains détestent la compétition mais c'est ce que j’adore », confie-t-il, toujours à Riding Zone. « Ça te provoque une adrénaline qui fait que tu vas te sentir pousser des ailes. Tu vas essayer des trucs que tu n’aurais pas essayé car tu aurais eu peur dans un jour normal. »

Un compte Instagram avec 655 000 abonnés

Sur les réseaux sociaux, Aurélien Giraud est une star. Avec pas moins de 655 000 abonnés sur Instagram, le skateur de 24 ans séduit toute une communauté fan de ses exploits à base de marches sautées, de flips réussis ou de barres grindées. En compétition ou dans la rue, Giraud publie des vidéos de ses tricks, avec une affection particulière pour ses spots préférés, notamment la Place de l’Hôtel de ville à Lyon, sa ville natale.

Le rêve américain

Si Aurélien Giraud a grandi à Lyon, il a fait le choix de passer une partie de sa vie sur la côte ouest des États-Unis après les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, où il a terminé à la 6e place. Son ami de longue date Vincent Matheron, spécialiste du park, l’autre épreuve olympique de skate, avait déjà déménagé à proximité de Los Angeles, et Aurélien Giraud l’a rejoint pour explorer les spots et skateparks mythiques de Californie. Il passe toujours 75 % de son temps en France, et le quart restant outre-Atlantique.

Lyon, son terrain de jeu

Depuis tout petit, Aurélien Giraud sillonne sa ville natale pour trouver des spots qui lui permettent de stimuler sa créativité. Il est notamment possible d'y croiser l'olympien à la Place de l’Hôtel de ville, au skatepark indoor de Gerland ou dû coté de la Place Louis-Pradel. Là-bas, il impressionne notamment sur le socle de la statue de Louise Labé, du sculpteur français Ipoustéguy avec des sauts qui frôlent parfois les deux mètres de hauteur. Un régal pour les yeux !