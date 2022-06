Giroud, Hym, Milou… Qui sont les Français du World Street Skateboarding Rome 2022 ?

Les qualifications de skateboard street pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 démarrent à Rome avec le World Street Skateboarding 2022, du 26 juin au 3 juillet, diffusé sur Olympic Channel.

Après la première apparition olympique de la discipline il y a près d’un an à Tokyo 2020, les meilleurs skateurs du monde entament un deuxième parcours de qualification, qui se déroule sur trois saisons.

Pour les Français, un quota est automatiquement attribué par genre (homme et femme) et par épreuve (park et street), mais deux quotas par genre et par épreuve peuvent encore être décrochés. Cet événement Pro Tour est donc très important pour optimiser les chances de voir le plus de skateurs tricolores possibles aux Jeux de Paris 2024.

À Rome, sept skateurs français seront présents, dont trois olympiens : Aurélien Giraud, Vincent Milou et Charlotte Hym.

Olympics.com vous présente ces trois athlètes qui ont disputé la première épreuve olympique de skateboard, et qui comptent bien en disputer une nouvelle à Paris 2024.

Aurélien Giraud - 6e mondial

Le skateur originaire de Lyon partage désormais sa vie entre la Californie, où il s’entraîne notamment avec son ami et olympien Vincent Matheron (park). Il a remporté le Dew Tour en 2019, devant la star du skate mondial Nyjah Huston. En 2021, il a terminé à la troisième place, devant Huston et le Japonais Yuto Horigome, champion olympique à Tokyo 2020.

Le Français a terminé à la 6e place de la finale olympique. Plus récemment, le skateur de 24 ans, qui a fait des Jeux de Paris 2024 une priorité, a remporté le FISE Montpellier en mai dernier.

Vincent Milou - 9e mondial

À 25 ans, Vincent Milou ne cesse de progresser dans sa technique et dans sa gestion des compétitions. À Tokyo 2020, il a terminé en 4e position, au pied du podium, à seulement 1,16 point de l’Américain Jagger Eaton, médaillé de bronze. Le Français a remporté le titre de champion d’Europe en 2019. La même année, le Bayonnais s'est classé troisième de la Street League Skateboarding de Los Angeles, derrière l’Américain Maurio McCoy et le Japonais Yuto Horigome.

Charlotte Hym - 24e mondiale

Dans le monde du skateboard femmes, où les athlètes de moins de 18 ans composent une grande partie des podiums internationaux, Charlotte Hym fait figure d’exception. La Parisienne a 29 ans, et occupe le premier rang français. Elle a remporté le titre de championne de France à quatre reprises (2017, 2018, 2019 et 2021), et le FISE Montpellier 2022. À Tokyo, elle a terminé 17e. L’habituée des spots parisiens de Bastille ou République est également titulaire d’un doctorat en neurosciences.

Elle a soutenu sa thèse en 2019, intitulée Effet des facteurs maternels sur la motricité quadrupède des nouveau-nés.

Programme du World Street Skateboarding Rome 2022

Mardi 28 juin

Séances d’entraînement des qualifications ouvertes pour femmes et hommes - 08h30 - 17h35

Entraînement pré-sélectionnés femmes - 17h40 - 18h25

Entraînement pré-sélectionnés hommes - 18h30 - 19h15

Mercredi 29 juin

Qualifications ouvertes femmes - 08h45 - 13h45

Entraînement pré-sélectionnés femmes - 14h45 - 15h30

Entraînement pré-sélectionnés hommes - 15h35 - 16h20

Jeudi 30 juin

Qualifications ouvertes hommes - 08h45 - 17h45

Entraînement pré-sélectionnés femmes - 17h50 - 18h35

Entraînement pré-sélectionnés hommes - 18h40 - 19h25

Vendredi 1er juillet

Quarts de finale femmes - 10h20 - 13h05

Quarts de finale hommes - 15h55 - 18h40

Samedi 2 juillet

Demi-finales femmes - 16h30 - 19h05

Demi-finales hommes - 19h30 - 22h05

Dimanche 3 juillet

Finales femmes - 19h00 - 20h15

Finales hommes - 21h00 - 22h15

Cérémonie de remise des prix - 22h30 - 23h00

(Tous les horaires indiqués sont en CEST)