Les 26 ambassadeurs qui éliront les porte-drapeaux français à Beijing 2022 sont connus

Les noms des porte-drapeaux de la France pour Beijing 2022 vont bientôt être dévoilés.

Mais pour sélectionner les heureux élus qui auront l’honneur de mener la délégation française lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver, le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) a décidé de procéder à une élection en plusieurs étapes : un vote du public pour élire des ambassadeurs, puis le vote des ambassadeurs pour élire les deux porte-drapeaux.

Ainsi, 65 000 Français ont eu leur mot à dire et ont élu leurs 26 ambassadeurs « grands électeurs » lors d’une consultation réalisée du 17 décembre au 6 janvier sur Facebook.

Une fois que la Commission de Consultation de Sélections Olympiques (CCSO) aura entériné ses sélections pour les JO de Pékin, le 19 janvier, et ainsi choisi les athlètes qui se rendront en République populaire de Chine du 4 au 20 février, ces 26 ambassadeurs devront choisir deux porte-drapeaux, un homme et une femme, parmi les candidats déclarés et sélectionnés pour les JO.

Les ambassadeurs peuvent eux-mêmes être candidats, à condition qu’ils soient bien évidemment sélectionnés pour les Jeux.

« Une cérémonie officielle de dévoilement des porte-drapeaux des Jeux Olympiques et Paralympiques sera organisée conjointement par le CNOSF et le CPSF », a annoncé le CNOSF dans un communiqué.

La liste des 26 ambassadeurs