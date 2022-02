Après la désillusion du combiné, Alexis Pinturault veut « prendre du recul » pour mieux rebondir à Beijing 2022

« Ce n’est pas fini mais l’état d’esprit est au plus bas. »

Touché moralement et physiquement après sa sortie lors du slalom du combiné alpin ce jeudi, Alexis Pinturault traverse une période de fortes turbulences aux Jeux Olympiques de Beijing 2022.

Le skieur de Courchevel connaît en effet des débuts délicats à Pékin. Après une 11e place correcte en super-G, le Français était très attendu lors du combiné alpin, après sa médaille d'argent de PyeongChang 2018. Cette épreuve récompensant la polyvalence – une manche de descente suivie d'un slalom – lui convient d’ordinaire à merveille.

L’or olympique, seul titre qui manque à son immense palmarès, semblait lui tendre les bras, mais la manche initiale de descente a sérieusement compromis ses chances de succès. « C’est surtout la descente qui me coûte cher », a-t-il expliqué à France TV. « Derrière, je dois prendre tous les risques. »

« Ça pourrait être pire, mais ça pourrait aussi être mieux »

Onzième après ce premier run, avec 1,92 s de retard conséquent sur le meilleur chrono, le Savoyard n’avait pas d’autre choix que de prendre tous les risques entre les piquets du slalom. Et malgré un début de course très engagé, il a fini par partir à la faute.

« Il fallait que je parte à fond. Malheureusement, ça me pousse à la faute. De toute façon, je devais être à la limite. Je me fais expulser par l’avant, j’atterris sur le coude et ça me relève fortement l’épaule. C’est comme ça, il y a eu une erreur aujourd’hui. Je dois aussi surtout checker mon épaule, c’est un peu le point noir de la journée. Ça pourrait être pire, mais ça pourrait aussi être mieux et je le sens. »

Après examens, Pinturault souffre d’une « simple contusion de l'épaule droite ». Un diagnostic rassurant en vue des prochaines épreuves olympiques qui se présentent à lui.

Car si Pintu a manqué l'une de ses meilleures chances de médaille en combiné alpin, il lui en reste bien d'autres : en slalom, où il compte tout de même trois victoires en Coupe du monde (dont un podium cette année à Madonna di Campiglio), en slalom géant, sa spécialité dont il détient le petit globe de cristal, et dans l'épreuve par équipes - s'il y participe.

Une prise de recul

Mais il va surtout falloir récupérer de la fraîcheur mentale. Vainqueur également du gros globe l'an passé, après des hivers d’attente, le skieur de Courchevel connaît davantage de difficultés cette saison, avec des résultats en dents de scie. La pression retombée après le gros globe a été difficile à gérer pour le Français le plus titré du ski alpin (34 victoires en Coupe du monde).

Un peu à l’image de Mikaela Shiffrin, Pintu connait donc une entame de Jeux compliquée. Et forcément, il est apparu très touché après cette déception.

« Je pense qu’on apprend toujours dans les moments difficiles après je pense que je dois prendre un peu de recul vis-à-vis de la situation. »

Trois jours peuvent paraître courts. Mais pour les grands champions, cela peut suffire pour se remettre dans une spirale positive. Surtout pour un skieur qui, le 13 mars 2021, voyait son principal rival Marco Odermatt remporter sa deuxième course consécutive et revenir à quelques points dans la lutte au gros globe.

Une semaine plus tard, Pinturault s'imposait lors du slalom géant de Lenzerheide pour s'adjuger le titre.

Le programme d'Alexis Pinturault à Beijing 2022 (horaires en CST)

Dimanche 13 février - 10h15 : Slalom géant hommes, manche 1 ; 13h45 : Slalom géant hommes, manche 2

Slalom géant hommes, manche 1 ; Slalom géant hommes, manche 2 Mercredi 16 février - 10h15 : Slalom hommes, manche 1 ; 13h45 : Slalom hommes, manche 2

