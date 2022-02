Alerte médaille : Johannes Strolz remporte l’or en combiné, Pinturault à la faute et Crawford en bronze

Alexis Pinturault a tout tenté pour transformer l’argent de PyeongChang 2018 en or à Beijing 2022. Mais Johannes Strolz était trop fort, ce jeudi 10 février.

Le skieur autrichien a remporté la médaille d’or de combiné alpin, cette épreuve associant une descente à un slalom, avec un chrono total de 2 min 31 s 43.

Quatrième à l’issue de l’épreuve de vitesse, Strolz s’est imposé lors du slalom, 34 ans après la médaille d’or de son père en combiné, lors des Jeux Olympiques de Calgary 1988.

Il succède ainsi à son compatriote Marcel Hirscher, double champion olympique à PyeongChang 2018, qui a pris sa retraite en 2019.

Le Français Alexis Pinturault, médaillé d’argent en combiné en 2018 était 11e après la descente et devait attaquer pour rattraper son retard, mais il a chuté lors du slalom et n’a pas fini la course.

Médaillé de bronze en super-G deux jours plus tôt (8 février), le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a remporté l’argent (+0,59 s) grâce notamment au meilleur temps de la descente.

Le Canadien James Crawford a décroché une belle médaille de bronze (+0,68 s).

Sixième après la descente, le Suisse Justin Murisier a terminé troisième du slalom et aux portes du podium. Il prend finalement la quatrième place (+0,86 s)

La prochaine épreuve de ski alpin aura lieu vendredi 11 février, avec le super-G femmes.