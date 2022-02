Alerte Médaille : Quentin Fillon Maillet en or !

Enfin la consécration.

Leader du classement général de la Coupe du monde, Quentin Fillon Maillet a décroché la médaille d’or de l’individuel 20 km, ce mardi 8 février au Centre national de biathlon Zhangjiakou.

C’est la première médaille olympique dans une course individuelle pour le Français de 29 ans. Après l’argent remporté avec le relais mixte ce dimanche 5 février, il remporte ainsi sa deuxième médaille en deux courses disputées aux JO 2022.

Auteur de deux fautes au tir, il a été impérial sur les skis pour s’imposer en 48 min 47 s 4.

« Avec deux fautes, je n’imaginais jamais pouvoir gagner », a déclaré QFM sur France TV, les larmes aux yeux. « C’est incroyable. Il y a quatre ans, j’ai vécu des Jeux Olympiques vraiment difficiles. C’est beaucoup de travail, un rêve qui se réalise. C’est dingue ce qui se passe, je ne sais pas quoi dire... »

C'est le premier champion olympique français depuis Martin Fourcade, quintuple champion olympique.

Le Biélorusse Anton Smloski, auteur d’un sans faute au tir, a remporté la médaille d’argent avec 14,8 s de retard.

Le champion olympique de l’individuel à PyeongChang 2018 Johannes Thingnes Boe a cette fois-ci remporté le bronze (+31,1 s, deux fautes).

Le Français Fabien Claude a terminé 9e (+1 min 38 s 1, deux fautes), Simon Desthieux 17e (+2 min 59 s 4) et Émilien Jacquelin 72e (+7 min 44 s, sept fautes). Le Canadien Scott Gow a quant à lui terminé 5e (+1 min 05 s 6, une faute).

Les résultats et statistiques au tir de l’individuel hommes de biathlon à Beijing 2022

Le film de l’individuel 20 km à Beijing 2022

L’individuel est l’épreuve où le tir est le plus important : chaque faute génère une pénalité d’une minute, contrairement au sprint, la poursuite et la mass-start, où un tour de pénalité de 150 m est imposé pour chaque faute.

Une faute au tir peut donc condamner les chances de victoire et au premier tir, couché, Quentin Fillon Maillet, Tarjei Boe et Anton Smolski faisaient le plein, quand Johannes Thingnes Boe, Simon Desthieux et Sturla Holm Lægreid commettaient une faute. Émilien Jacquelin prenait le temps de bien régler son viseur, et n’effectuait aucune faute.

Au premier tir debout, le leader du classement général Fillon Maillet commettait une faute, alors que les frères Boe réalisaient un 5/5.

Émilien Jacquelin, double champion du monde de la poursuite, effaçait sa première cible debout mais se reprenait à plusieurs fois avant d’enchaîner. Il repartait avec trois fautes. Desthieux en commettait deux et s’écartait de la lutte pour le podium.

Les frères Boe repartaient du second tir couché avec le plein, mais l’athlète du ROC Maksim Tsvetkov, qui était sur un sans faute, était toujours devant.

Le dernier tir allait donc décider de l’issue de la course et la dernière balle allait être fatidique pour Maxim Tsvetkov, tout comme pour Johannes Boe, tous deux auteurs d’une faute. Mais Fillon Maillet, qui enregistre 90 % de réussite au tir debout cette saison, ne tremblait pas et faisait le plein sans s’éterniser sur le pas de tir.

Il repartait du quatrième et dernier tir avec 2,1 s de retard sur Smloski, le seul biathlète du top 10 à n’avoir commis aucune faute. Mais très fort sur les skis et réputé pour sa grande capacité d’accélération dans le final, le Français, trois fois troisième du général de la Coupe du monde, arrivait avec 14,8 secondes sur le Biélorusse.

