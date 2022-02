Ailing (Eileen) Gu a « brisé le cercle vicieux » en qualifications du ski halfpipe pour se qualifier pour la finale

Ailing (Eileen) Gu s’est qualifiée pour la finale de ski halfpipe aux Jeux Olympiques de Beijing 2022, la dernière épreuve à laquelle elle participe à Pékin.

Gu a posé deux runs impressionnants pour obtenir 93,75 puis 95,50 points lors des qualifications, jeudi 17 février. La Chinoise espère décrocher une troisième médaille olympique vendredi.

« Je suis très heureuse d’avoir enfin pu poser mon premier run », a-t-elle déclaré à Olympics.com après les qualifications. « Je ne sais pas ce qui se passe dans ces Jeux, mais à chaque qualif et à chaque finale, je réussis mon coup dans mon dernier run seulement. Mais aujourd’hui, en me réveillant, je me suis dit : "Aujourd’hui, c’est le jour où je brise ce cercle vicieux". »

« Je suis donc très contente d’avoir réussi mon premier run. Ça m’a donné de l’énergie de pousser un peu plus dans le deuxième run. »

Gu nous a également expliqué que cette journée était spéciale pour elle car sa grand-mère était présente pour la voir en personne pour la première fois.

« Oui, ma grand-mère est ici. Elle ne m’a jamais vu en compétition, donc je suis super contente. Elle me dit tout le temps : "Fais attention, fais attention." C’est son truc. Je pense qu’elle sera fière de moi quoi qu’il arrive et j’en suis reconnaissante. Évidemment, je veux faire de mon mieux pour pouvoir le partager avec elle. »

À Beijing 2022, la phénomène du ski acrobatique a pris l’or en big air à Pékin et l’argent en slopestyle à Zhangjiakou. L’épreuve de halfpipe est sa troisième et dernière épreuve aux JO cette année. La finale a lieu à 9h30 (heure locale), vendredi 18 février à Zhangjiakou.

