Mikaela Shiffrin « n’a pas d’explication » après sa nouvelle déception à Beijing 2022

C’est désormais certain : Mikaela Shiffrin quittera les Jeux olympiques d'hiver de Beijing 2022 sans médaille individuelle. Ce jeudi, elle n'a pas réussi à terminer le slalom de l'épreuve féminine de combiné alpin.

Grandissime favorite de l'épreuve, championne du monde en titre, l'Américaine était pourtant en excellente position après la manche de descente, elle qui avait reçu les encouragements de Sofia Goggia. Sa 5e place semblait une voie royale vers l'or tant elle était - sur le papier - la plus à même de survoler la manche technique.

Mais la star américaine, skieuse la plus titrée de l'histoire de la Coupe du monde en slalom, a enfourché juste après quelques portes dans la partie supérieure de la piste. Qui plus est sur un parcours tracé par son entraîneur Mike Day.

C'était la troisième course que la jeune femme du Colorado n'a pas réussi à terminer pendant ces Jeux d'hiver après des sorties précoces en slalom et en slalom géant. Elle a terminé neuvième du super-G vendredi dernier et 18e de la descente mardi.

« C'est du slalom, je sais comment slalomer »

« Je ne comprends pas vraiment ce qui ne marche pas sur ces courses et surtout aujourd'hui », a déclaré la skieuse sur Eurosport.

« Dans le slalom géant et le slalom, j'ai senti que j'avais peut-être mis trop d’intensité, comme si j'essayais trop fort et je n'ai tout simplement pas réussi à trouver mon rythme en premier. Mais aujourd'hui, je me suis dit:’ Je suis beaucoup plus détendue’. Juste : ‘Hé, c'est du slalom. Je sais comment slalomer. Je vais saisir l'occasion de trouver mon tempo, et ensuite je commencerai à pousser chaque porte, en construisant à partir de là’. »

« Et je ne voulais pas me retenir de courir juste pour franchir la ligne d’arrivée. Mais je n'allais pas non plus à 110%. Je skiais juste et ça ne marchait toujours pas. Alors Je n'ai pas de très bonne explication pour ça. Et c'est comme, vous pouvez imaginer à quel point c'est compliqué pour moi parce que je veux toujours, toujours trouver une explication. Et en ce moment, c'est juste ‘ben il n’y en a pas'. »

La double championne olympique (en slalom à Sotchi 2014 et slalom géant à Pyeongchang 2018) a expliqué que la pression n'était pour elle pas le problème.

« À Pyeongchang 2018, je ressentais la pression. Et l'année d'avant, c'était fou. J'ai eu la pression pendant presque toute ma carrière et surtout les dernières années, et je n'ai jamais eu l'impression ici, à Beijing, que la pression était écrasante. »

« Je pense que je voulais juste très bien skier, skier vite. Je ne sais si je peux en tirer des enseignements, parce que je pense que ce sera déjà très différent lors de la prochaine course de Coupe du monde où il faut repartir à 110% pour avoir une chance de monter sur le podium. Et oui, c'est une chose vraiment, vraiment étrange. »

Cap sur l'épreuve par équipes

C’est finalement Michelle Gisin qui, comme il y a quatre ans, a remporté l’or olympique en combiné, tandis que sa compatriote suisse Wendy Holdener a décroché l'argent et l'Italienne Federica Brignone le bronze. Des skieuses que Shiffrin, modèle de fair-play, a tenu à féliciter sur les réseaux sociaux.

La skieuse de Vail, qui a également reçu le soutien d'Alexis Pinturault, a confirmé qu'elle participerait à l'épreuve par équipes mixte samedi 19 février avec l'équipe des États-Unis. Elle deviendra la deuxième femme après Petra Vlhova en 2018 à participer à un nombre record de six épreuves aux Jeux Olympiques d'hiver.

En plus de son élégance, l’Américaine n’a pas perdu son sens de l’humour face aux médias. « Je vais probablement être un boulet pour l’équipe... Peut-être que je devrais juste faire de la descente maintenant, au moins je pourrais finir », a plaisanté l'athlète de 26 ans avec un sourire.

Comment regarder le parallèle par équipes mixte à Beijing 2022 ?

Samedi 18 février

11h00 : 8e de finale parallèles par équipes mixte

11h47: quarts de finale parallèles par équipes mixte

12h14 : demi-finales parallèles par équipes mixte

12h37 : bronze parallèles par équipes mixte

12h46 : finale parallèles par équipes mixte

Les horaires sont indiqués en heure de Beijing