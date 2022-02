Mikaela Shiffrin utilise les skis de descente de Sofia Goggia en combiné : « Vole Mika, tu le peux »

Mikaela Shiffrin a révélé une curieuse anecdote derrière sa solide performance dans la manche de descente de l’épreuve de combiné alpin de Beijing 2022.

Comme l’avait laissé entendre la légende du ski Lindsey Vonn à la télévision américaine, sa compatriote a utilisé une paire de skis empruntée à la championne olympique Sofia Goggia, fraîchement auréolée de la médaille d'argent de la descente après être revenue d’une lourde blessure.

Comme l’a avoué Shiffrin sur la ligne d’arrivée en ce jeudi 17 février, l’Italienne lui a laissé un petit mot sur les skis, disant : « VOLE MIKA, TU LE PEUX ».

« C’est une paire de skis qu’elle utilise actuellement en compétition et avec laquelle elle s’entraîner », a raconté la jeune femme de 26 ans à NBC.

« Elle n’en avait plus besoin parce qu’elle ne participe pas à cette épreuve, donc j’ai pu les essayer hier. Puis j’ai pu skier dessus aujourd’hui. Elle m’a même laissé un petit message sur un autocollant. Quand je l’ai vu au départ, j’ai presque commencé à pleurer. Elle m’a dit quelque chose du genre ‘Tu peux voler sur ces skis’ ».

Elle a ensuite ajouté : « Une chose dont on peut être sûr, c’est que Sofi gagne, elle a des skis incroyables, son technicien fait un travail incroyable, mais elle gagne surtout des courses grâce à ses qualités. Ils forment une équipe parfaite. Je suis reconnaissante d’avoir pu avoir un tel ressenti sur ces skis, j’ai juste essayé de voler du mieux que je pouvais ! »

Shiffrin et Goggia sont sponsorisées par le même fabricant. Quatre ans plus tôt, à PyeongChang 2018, la double médaillée d’or olympique Shiffrin avait prêté ses skis à Ester Ledecka pour le Super-G, une course dont la Tchèque avait remporté la médaille d’or.

« En tant que skieuse, lorsque vous mettez des skis mais que vous ne ressentez pas ce que vous souhaitez, vous pouvez les changer et les renvoyer à l’altier. C’est un peu ce qui s’est passé avec moi et Ester en Corée du Sud, elle avait utilisé mes skis en Super-G », a expliqué Shiffrin.

Ces derniers jours, la skieuse originaire du Colorado avait publiquement soutenu Goggia après son retour express.

Elle est désormais en bonne position pour obtenir sa première médaille des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 après avoir terminé à seulement 0,56 seconde de l’Autrichienne Christine Scheyer, en tête du combiné alpin féminin après la descente ce jeudi (17 février).

Les meilleures descendeuses s’élanceront désormais dans le slalom, prévue à 14h00 heure locale (22h00 à Los Angeles), où les médailles seront décidées. Mike Day, entraîneur de Shiffrin, aura la charge de dessiner le parcours.

Le programme de Mikaela Shiffrin - Combiné féminin de Beijing 2022 - 17 février

Combiné alpin féminin - Descente

10h30 - 12h00 (Heure de Pékin)

Combiné alpin féminin - Slalom, épreuve médaillée

14h00 - 15h19 (Heure de Pékin)

