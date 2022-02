México se vuelca con Donovan Carrillo y su actuación en Beijing 2022

Un atleta de Zapopan, Jalisco se ha consagrado entre los 24 mejores del mundo y México está entusiasmado. No es para menos. En la cuarta jornada de los Juegos Olímpicos de invierno Beijing 2022 la actuación de un patinador artístico que entrena en un centro comercial ha sido valorada con 79,69 puntos y una histórica entrada en la final. En México no hay pistas de hielo para deportistas de alto rendimiento, pero Donovan Carrillo no las ha necesitado para llegar a competir entre las estrellas internacionales.

Los ingredientes principales para lograr esa buena calificación e el programa corto de patinaje artístico fueron su perseverancia y la ayuda de sus padres, según contó él mismo a Olympics.com antes de su llegada a Pekín.

Llegó a la República Popular China hace pocos días como el primer mexicano en 30 años en competir en patinaje artístico en unos Juegos Olímpicos. En esta cuarta jornada ya ha empezado a ensanchar su currículum, al ser el primero en clasificarse para una final. Tendremos que esperar al día 10 de febrero, cuando se disputa el programa libre, segunda y última parte de la competencia olímpica masculina de patinaje individual, para saber hasta dónde puede llegar. Por ahora, lo que ha ganado sin duda la admiración de muchos de sus compañeros atletas en su país. Durante su actuación las demostraciones de respeto en las redes han sido numerosas y contundentes. Estas son algunas de ellas:

La empatía del clavadista Rommel Pacheco

El destacado clavadista mexicano Rommel Pacheco ha sido uno de los que se han apresurado a publicar unas orgullosas palabras. Empatía por lo que está viviendo Carrillo no le falta, pues lo ha vivido hasta cuatro veces en los juegos de Atenas 2004, Beijing 2008, Río 2016 y Tokio 2020.

"¡Gran manera de debutar, amigo! Vas con todo y estamos contigo", ha coreado desde su perfil de Twitter.

En Tokio 2020 Pacheco se quedó cerca del podio al lograr un sexto puesto y todos sus resultados en los Juegos Olímpicos de Verano han sido francamente meritorios. Siempre se ha situado entre los 10 mejores.

Él sabe lo que es estar en la piel de Carrillo y desde México envía aliento, de olímpico a olímpico.

La arquera Alejandra Valencia, pegada al televisor

La arquera Alejandra Valencia está entre las mexicanas olímpicas que han conseguido un metal y también se ha unido a los vítores al patinador. Valencia se llevó a casa el bronce en tiro con arco por equipos mixtos, compartido con su compañero, Luis Álvarez en Tokio 2020. Ella también ha vivido en tres ocasiones el nerviosismo y la ilusión que actualmente ha de experimentar Donovan. Por eso no quiso perderse la retransmisión de la prueba. "¡Ya sintonizando para ver el patinaje!" escribía en redes.

El futbolista Efraín Valverde: "Todo mi respeto y admiración"

El futbolista del Club Universidad Nacional, Efraín Valverde, se unió a las palabras de cariño para Donovan y presumió de que "hace unos años" su hija tuvo como profesor de patinaje al finalista mexicano.

El cineasta Guillermo del Toro, entre los Oscars y Beijing 2022

Horas antes de recibir la buena nueva de que su última película, "El callejón de las almas perdidas", había recibido cuatro nominaciones a los Oscars, entre ellas a mejor película, el director mexicano Guillermo del Toro se hacía eco del éxito de su compatriota en Beijing 2022 a través de su cuenta personal de twitter.

Desde su habitación, después de la prueba, Carrillo confirmó que había recibido esos y muchos otros. "Estoy muy contento con el resultado que tuve hoy en el programa corto. Estoy llegando a la Villa y me he topado con muchísimos mensajes de vuestra parte, de corazón les agradezco. Son mi motor, me motivan muchísimo para dar lo mejor de mi en todas mis presentaciones. Quero también agradecer a las personas e instituciones que han puesto su granito de arena para que esto sea posible. Ustedes saben quiénes son, saludos, nos vemos pronto", afirmó en un vídeo colgado en su canal de Instagram.

¿Le veremos la próxima vez luciendo una medalla? Sus seguidores en las redes empujan para que ese nuevo sueño pueda llegar en pocos días.

