Donovan Carrillo: 5 cosas que saber sobre el patinador sobre hielo mexicano

Abanderado de México en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, primer mexicano en 30 años en competir en unos Juegos en patinaje artístico… ¿Crees que sabes lo necesario sobre Donovan Carrillo?

Antes de que debute en el máximo escenario deportivo de los deportes de invierno el 8 de febrero (7 de febrero en México a las 19:22h) con su programa corto, conoce más a una de las figuras de México en estos Juegos.

¿Qué edad tiene Donovan Carrillo?

El mexicano nació el 17 de noviembre de 1999 en Zapopan, Jalisco (México), por lo que llega a los Juegos con 22 años.

Desde pequeño vivió en Guadalajara junto a su familia, pero en 2013 se tuvo que mudar a León junto a su entrenador, Gregorio Núñez, para poder seguir entrenando en patinaje artístico.

El amor (literalmente) le unió al hielo

Donovan Carrillo comenzó a practicar patinaje artístico con 8 años… pero este deporte no fue lo que le llamó la atención en sí, sino que Donovan se enamoró antes de una niña.

Su hermana mayor hacía patinaje artístico, y ahí empezó todo. “Me tocaba acompañar a mis papás a recogerla, y eso fue el causante de que yo conociera a una niña y me enamorara”, reconoce Carrillo, que por aquel entonces, practicaba gimnasia y clavados.

“Y poco a poco el patinaje me fue envolviendo hasta que finalmente me terminé enamorando del deporte”.

¿Dónde entrena Donovan Carrillo?

El patinador mexicano entrena en León en una pista de hielo dentro de un centro comercial.

"Allí existen cierto tipo de distractores y situaciones, como patinar con música todo el tiempo o con personas que todavía no saben patinar muy bien y que solamente lo hacen de una manera recreativa. Esto hace que el entrenamiento se vuelva un poco más desafiante", explica.

"Tienes que entrenar con una calidad de hielo muy por debajo de la que existe en competencias internacionales. En mi país la mayoría son pequeñas. En la que yo entreno no tiene las medidas oficiales de una pista internacional".

Lleva México por todo el mundo

Donovan Carrillo es conocido por poner un toque mexicano en sus programas en todas sus competiciones. También lo hizo, junto a la delegación mexicana, en la Ceremonia de Apertura de Beijing 2022, en la que fue abanderado junto a Sarah Schleper.

"Yo llevo mi país en mi sangre, en todas y cada una de mis presentaciones. Estoy muy orgulloso de ser mexicano y esto también me ha inspirado a seleccionar temas de artistas latinos y particularmente mexicanos para llevar nuestra cultura a diferentes partes del mundo. En mis presentaciones utilizo canciones de artistas reconocidos como Juan Gabriel, Carlos Rivera, Carlos Santana...".

"Es impresionante cómo muchas veces estás en otro país, donde a lo mejor la gente no tiene mucha idea de lo que está tratando la letra, pero logras conectar con la audiencia sin la necesidad de tener un traductor que les explique de qué estás hablando con la rutina. Eso no tiene precio y es algo muy único y muy auténtico que el patinaje me ha permitido lograr", expresa.

Javier Fernández, un ídolo

El máximo exponente hispanohablante en patinaje artístico en la historia ha sido el español Javier Fernández, quien consiguió en su carrera un bronce olímpico, entre otros éxitos.

"Una de las personas que más me ha inspirado en el patinaje es Javier Fernández. Su historia es muy parecida a la mía porque él viene de un país en donde el fútbol es muy popular y los deportes de invierno tampoco son tan comunes. Y bajo esta situación, él logró representar de una manera histórica a su país, logrando incluso además de medallas internacionales y Mundiales, un podio en Juegos Olímpicos. Es una inspiración fortísima para mí y mi modelo a seguir, me ha ayudado y me ha inspirado a superarme y a luchar por mis metas dentro del patinaje", explica Carrillo.

