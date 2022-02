México en Beijing 2022: de la ilusión por Donovan Carillo al récord de Sarah Schleper

México ha vivido sus décimos Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022. El atleta que más repercusión ha tenido es Donovan Carrillo, el primer patinador artístico olímpico de su país en 30 años. Pero hubo más: el récord de Sarah Schleper en esquí alpino, donde también ha repetido Rodolfo Roberto Dickson, o Jonathan Soto continuando el legado de su entrenador Germán Madrazo en esquí de fondo.

Aquí repasamos los mejores momentos de la delegación mexicana en Pekín.

Patinaje artístico

Donovan Carrillo

El patinaje artístico mexicano llevaba 30 años sin presencia en los Juegos Olímpicos de Invierno hasta que Donovan Carrillo saltó al hielo de Beijing 2022. El atleta jalisciense brilló en la capital china, donde logró batir sus récords personales de puntuación en el programa corto, el programa libre y el total de la competición.

Carrillo quiere que su actuación en Beijing sirva de ejemplo para los más jóvenes. “Para todos esos niños a los que han dicho que es de locos siquiera intentarlo, me gustaría decirles que tomen esas palabras como su principal motivación y les demuestren cómo sí se puede”, dijo.

Pero también para los deportistas de todos aquellos países que, como México, no son potencia en los deportes de invierno:

"Mi presentación en Beijing 2022 es la prueba de que los únicos límites nos los ponemos nosotros mismos, así que quiero invitar a todos y cada uno de los países que no son potencia en los deportes de invierno, que sueñen en grande porque sí se puede".

Programa corto. 19ª posición, 79.69 puntos. Clasificado para la final.

Programa libre. 22ª posición. 138.44 puntos.

Clasificación final: 22ª posicióin. 218.13 puntos totales

Esquí alpino

Sarah Schleper

Schleper ha hecho historia en Beijing 2022 al convertirse en la primera esquiadora alpina que participa en seis ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, algo que en categoría masculina solo han logrado Hubertus von Hohenlohe, presente en la capital china como Jefe de Misión, y Marco Büchel (Liechtenstein).

A punto de cumplir 43 años, Sarah Schleper ha mejorado su actuación de PyeongChang 2018 terminando las dos pruebas en las que competía (eslalon gigante y supergigante) entre las 40 mejores esquiadoras. Y según aseguró a Olympics.com en una entrevista exclusiva, aspira a competir en Milano Cortina 2026.

Eslalon gigante femenino. 37ª, 2:11.95 (+ 16.26)

Supergigante femenino. 35ª, 1:18.17 (+4.66)

Rodolfo Roberto Dickson

Dickson ha sido el último deportista mexicano en participar en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Era su segunda experiencia olímpica, y la ha sabido aprovechar. El mexicano-canadiense fue 48º en el eslalon gigante en PyeongChang 2018, y en este 13 de febrero ha mejorado esta posición de manera sorprendente, con un 35º puesto.

A pesar de que viva en Canadá (nació en México pero fue adoptado por una pareja canadiense cuando tenía tres años), nunca ha dudado en representar a su país natal.

"Creo que había dentro de mí algo que me seguía recordando a México. Adoro todo lo que representa este país, porque mis padres siguieron hablándome de mis orígenes mexicanos. Nunca me lo ocultaron, y me encanta el apoyo que he recibido de los fanáticos mexicanos", declaró a AP antes de estos Juegos Olímpicos, en los que ha vuelto a hacer brillar la bandera mexicana.

Eslalon gigante masculino. 35º, 2:34.59 (+25.24)

Esquí de fondo

Jonathan Soto

Germán Madrazo, el primer esquiador de fondo mexicano en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno, decía a Olympics.com que la única forma de poder hacer su sueño más grande era prolongarlo a través de otros. Y así ha sido: como entrenador, guió a Jonathan Soto hacia Beijing 2022. En 2021 el duranguense logró el mejor resultado de un mexicano en un Mundial de esquí nórdico y ha prolongado ese sueño en la capital china.

“Orgulloso, contento, feliz, emocionado. Muchas emociones hermosas que siento de estar aquí y llegar a esta meta olímpica. A este sueño que tuve y tengo la dicha de compartir con todos”, dijo Soto en sus redes sociales.

“Especialmente un montón de gracias a Germán Madrazo, quien fue clave en mi éxito. Personalmente, solo no hubiera podido llegar aquí, como lo saben. Cómo todos los que me apoyan, German creyó en mí y yo en él para lograr esto”.

15 km estilo clásico. 94º clasificado. 53:30.0 (a 15:35.2)

