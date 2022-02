Rodolfo Roberto Dickson, el esquiador mexicano criado en Canadá

El nombre de Rodolfo Roberto Dickson cuenta su historia.

El esquiador alpino mexicano nació en Puerto Vallarta, Jalisco, un 11 de julio de 1997 pero apenas habla español. Perdió a sus padres con nueve meses y pasó su infancia en un orfanato hasta que con tres años fue adoptado por una pareja canadiense.

En algún momento de su vida aquel niño se llamó ‘Jesús de Dios’, pero con su nueva familia recibió también un nuevo nombre: Rodolfo Roberto. Rodolfo por su padrino mexicano y Roberto por su abuelo canadiense.

El proceso no fue sencillo. ‘Rudy’, como también le llaman, tuvo ciertas dificultades de adaptación.

“Pensaban que tenía alguna discapacidad, porque tenía dificultades para hablar”, confesó Dickson en una entrevista con Associated Press en 2018. Un especialista le diagnosticó trastornos de aprendizaje, aunque Dickson apunta a otra causa.

“Tal vez lo único que pasaba es que yo no encontraba la forma de hacer la transición entre hablar español o inglés”, añadió. Hoy apenas habla en español.

La familia se trasladó a Collingwood, Ontario, y en una excursión al Monte Tremblant (Quebec) con seis años, Rodolfo Roberto Dickson descubrió la pasión por el esquí. El talento y el amor que demostró por este deporte llevó a sus padres a inscribirlo en la National Ski Academy, donde prosiguió su formación como esquiador alpino.

A pesar de residir en Canadá, Dickson siempre ha representado a México, unas raíces con las que sus padres adoptivos siempre intentaron que no perdiera el contacto.

"Creo que había dentro de mí algo que me seguía recordando a México. Adoro todo lo que representa este país, porque mis padres siguieron hablándome de mis orígenes mexicanos. Nunca me lo ocultaron, y me encanta el apoyo que he recibido de los fanáticos mexicanos", declaró a AP.

"No vivo en México pero estoy orgulloso del lugar en que nací", aseguró en una entrevista con USA Today.

México vuelve al invierno

Y como mexicano hizo historia en 2015, al convertirse en el primer esquiador alpino de esta nacionalidad en ganar una carrera de la FIS, un eslalon gigante en Whiteface, Estados Unidos.

En 2017 llegó a participar en dos pruebas de la Copa del Mundo y en el Mundial, etapas de un camino hacia los Juegos Olímpicos de Invierno que recorrió gracias al apoyo económico de su madre.

Dickson fue uno de los esquiadores con los que México dio un nuevo impulso a los deportes de invierno. El país, que desde la ausencia en Turín 2006 solo había contado con Hubertus von Hohenlohe, llevó cuatro deportistas a PyeongChang 2018: Dickson, Sarah Schleper (esquí alpino), Germán Madrazo (esquí de fondo) y Robby Franco (esquí acrobático).

El mexicano-canadiense fue 48º en el eslalon gigante, la misma prueba en la que competirá en Beijing 2022. De nuevo como parte de una delegación de cuatro atletas en la que repite Schleper y se han sumado Donovan Carrillo y Jonathan Soto.

Su presencia en eslalon gigante cerrará la participación de México en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

Calendario de Rodolfo Roberto Dickson en Beijing 2022