¿Pueden Lionel Messi o Cristiano Ronaldo ganar la Copa Mundial?

La predicción de Messi: "Argentina siempre es candidata"

Argentina ganó la Copa Mundial en 1978 y en 1986, cuando Diego Armando Maradona fue el líder hacia la gloria albiceleste.

Años después, muchos señalaron a Messi como su sucesor como gran estrella del fútbol argentino, pero levantar una Copa del Mundo es un punto de diferencia entre los dos astros.

¿Cuáles son las opciones de Argentina de conseguirlo en Catar 2022 según el propio Leo Messi?

"No sé si somos los grandes candidatos, pero Argentina de por sí es candidata siempre por la historia, por lo que significa, más ahora en el momento que llegamos, pero no somos los máximos favoritos", reconoció Messi para Star Plus.

"Creo que hay otras selecciones que están por encima de nosotros hoy por hoy, pero estamos ahí cerquita", señaló en la misma entrevista.

De momento, Messi ha anotado en los dos partidos disputados por Argentina en el Mundial, que culminaron en una sorpresiva derrota ante Arabia Saudí y en una victoria ante México. Por delante solo queda Polonia para que Messi esté un paso más cerca de levantar su primera Copa del Mundo.