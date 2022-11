Conoce todas las posibilidades para que Argentina logre avanzar a octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA, lo que dependerá de su partido ante Polonia en el grupo C. Descubre aquí todas las posibles combinaciones.

Una derrota dejaría a Argentina con tres puntos en la tabla, mientras que Polonia aseguraría la primera posición del grupo con siete puntos. Cualquier combinación de resultados en el México vs Arabia Saudí haría que solo uno de estos equipos lograra avanzar a octavos como segunda, dejando a Argentina fuera de la Copa Mundial 2022.

Si Argentina pierde en su último partido del grupo C ante Polonia, su campaña en la Copa Mundial de la FIFA 2022 habrá terminado, sin importar lo que ocurra en el partido entre México y Arabia Saudí.

Argentina pierde vs Polonia

La ecuación, sin embargo, se antoja más complicada si Argentina empata en su último partido del grupo C ante Polonia. Un empate llevaría a Argentina a finalizar la fase de grupos con cuatro puntos, y esto evitaría que la albiceleste fuera primera de grupo ya que Polonia sumaría cinco.

Argentina empata vs Polonia

Afortunadamente para Argentina, su clasificación para los octavos de Catar 2022 está en sus manos. Una victoria contra Polonia en el último partido del grupo C garantizará el pase a la siguiente ronda para el conjunto liderado por Lionel Messi .

Argentina gana vs Polonia

Con dos partidos disputados, el grupo C está abierto y los cuatro equipos siguen teniendo opciones de clasificar para los octavos de final. Los dos mejores equipos de cada grupo serán los que accedan a la siguiente ronda.

Esta victoria llevó a Argentina a la segunda posición del grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2022, con tres puntos después de dos partidos, solo por detrás de Polonia, que cuenta con cuatro puntos. Arabia Saudí tiene también tres puntos (está por debajo de Argentina debido a la diferencia de goles general), mientras que México cierra el grupo en cuarta posición con un solo punto.

Su victoria por 2-0 ante México en el segundo partido del grupo C el pasado domingo mantiene vivas las opciones de Argentina de clasificar para las rondas eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA 2022 .

Más de

You May Like