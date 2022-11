Copa Mundial de la FIFA 2022: fechas, calendario, equipos y jugadores en acción, cómo ver, canción oficial y mascota del torneo en Catar

Catar va a acoger el mayor espectáculo de fútbol en 2022. Allí, estrellas globales como Ronaldo, Messi, Mbappe, Pogba, Neymar, o Kane están preparadas para brillar.

Y todos tienen el mismo objetivo: alzarse con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2022, cuatro años después de que Francia se proclamara campeona del mundo.

Las expectativas son altas, con selecciones como Brasil, Bélgica, Argentina, Inglaterra, Alemania, Portugal, Senegal, República de Corea y muchas más buscando la gloria y escribir una nueva página en la historia del fútbol.

Así que, ¿cuándo se disputa la Copa Mundial? ¿Qué equipos están clasificados? ¿Quiénes son las mayores estrellas a seguir?

Sigue leyendo para encontrar las respuestas a las grandes preguntas de Catar 2022.

¿Cuándo es la Copa Mundial de la FIFA 2022?

La Copa Mundial de fútbol de la FIFA 2022 en Catar arranca el domingo, 20 de noviembre de 2022, y finalizará el domingo, 18 de diciembre.

Es la primera Copa del Mundo de la FIFA de fútbol masculino que no tiene lugar en el verano del hemisferio norte.

¿Dónde es la Copa del Mundo de 2022?: sede y estadios

La Copa Mundial de 2022 se disputará en ocho estadios de Catar: Lusail Iconic Stadium, Al Bayt Stadium, Ahmad Bin Ali Stadium, Khalifa International Stadium, Stadium 974, Al Thumama Stadium, Education City Stadium, y Al Wakrah Sports Complex.

La mayor distancia entre los estados más alejados en esta Copa Mundial 2022 es de unos 70 kilómetros.

Equipos clasificados a Catar 2022

Estas son las 32 selecciones clasificadas para la Copa del Mundo 2022 de la FIFA:

Catar (país anfitrión)

Argentina

Brasil

Inglaterra

Francia

España

Bélgica

Portugal

Alemania

Países Bajos

Uruguay

Croacia

Dinamarca

México

Estados Unidos

Senegal

Gales

Polonia

Australia

Japón

Marruecos

Suiza

Ghana

República de Corea

Camerún

Serbia

Canadá

Costa Rica

Túnez

Arabia Saudí

República Islámica de Irán

Ecuador

Grupos en la Copa del Mundo de fútbol

Después del sorteo, los equipos se han dividido en ocho grupos para la primera fase del torneo. Hay cuatro selecciones en cada grupo y se enfrentarán todas contra todas en cada respectivo grupo. Los ganadores de cada partido recibirán tres puntos, y, si el encuentro finaliza en empate, sumarán un punto cada uno.

Al final de la fase de grupos, los dos equipos con más puntos de cada grupo pasarán a las eliminatorias, que arrancarán en octavos.

¿Cuándo y a qué hora es el primer partido de la Copa del Mundo de Catar 2022?

Los anfitriones, Catar, serán los encargados de abrir esta Copa Mundial 2022 ante Ecuador el domingo, 20 de noviembre a las 19:00h (hora local, 16:00 GMT/UTC) en el Al Bayt Stadium.

¿Cómo puedo conseguir boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2022?

Los aficionados pueden conseguir entradas a través de la página web de la FIFA. Alrededor de 2.5 millones de entradas se han vendido ya para Catar 2022.

Los boletos están en estos momentos en la fase de venta "last minute". Los organizadores han restringido la entrada a Catar para solo aficionados con entradas oficiales durante el periodo del torneo.

Horarios de la Copa Mundial de 2022

Las primeras dos rondas en la fase de grupos contarán con los mismos horarios: 13:00, 16:00, 19:00 y 22:00, en hora local de Catar.

Esto es:

11:00, 14:00, 17:00, y 20:00 CET (hora en Europa central durante el torneo)

10:00, 13:00, 16:00, y 19:00 GMT/UTC (hora en Reino Unido durante el torneo)

05:00, 08:00, 11:00 y 14:00 EST o ET (hora en Estados Unidos)

02:00, 05:00, 08:00 y 11:00 PST o PT (hora en la costa oeste de Estados Unidos y Canadá)

La última ronda de la fase de grupos y los partidos de las eliminatorias tendrán lugar a las 18:00h y a las 22:00 (hora local).

Esto es

16:00 y 20:00 CET

15:00 y 19:00 UTC / UK

10:00 y 14:00 ET

07:00 y 11:00 PT

La final, el 18 de diciembre, es a las 18:00 (hora local). Eso es a las 16:00h en Europa central; 15:00h UTC y Reino Unido; 10:00 ET; y 07:00 PT.

¿Quiénes son las estrellas a seguir en Catar 2022?

Los mayores nombres del fútbol internacional se darán cita en Catar.

Puede que sea esta la última oportunidad de conseguir la Copa Mundial para los dos jugadores que han definido el fútbol en las últimas décadas: Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

Ronaldo ahora tiene 37 años, mientras que Messi 35, y ambos han admitido que este es su último baile.

Pero no serán las únicas estrellas en Catar, donde también estarán presentes los franceses Kylian Mbappe, Paul Pogba y Antoine Griezmann - vigentes campeones del torneo.

Habrá que tener la vista puesta sobre Neymar y Brasil, una selección repleta de jugadores que pueden ser clave en el torneo, como Gabriel Jesus, Vinicius Junior, Rodrygo o el vigente campeón olímpico Richarlison. Y esto solo en ataque.

La Canarinha también cuenta en sus filas con Thiago Silva y el icónico Dani Alves atrás, y maestros defensivos como Casemiro y Fabinho. Incluso en la portería, Brasil tiene una elección imposible entre Alisson y Ederson.

Inglaterra, capitaneada por Harry Kane, quiere redimirse de la derrota en los penaltis en la final del Euro 2020. Los aficionados ingleses sueñan con su primera Copa del Mundo desde 1966 gracias a jugadores como Phil Foden, Raheem Sterling, Jude Bellingham, Reece James, Bukayo Saka, Jack Grealish, Mason Mount y Marcus Rashford.

Todo esto entre otros favoritos, como la Uruguay de Luis Suárez, la República de Corea con Son-Heung-Min, la Bélgica de la dupla formada por Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, Japón con el 'niño maravilla' Kubo Takefusa, Alphonso Davies (Canadá), la esperanza estadounidense con su goleador Christian Pulisic...

Y la lista podría seguir hasta el infinito.

Programa de la Copa Mundial 2022

Aquí encontrarás el programa general de la Copa del Mundo 2022:

20 de noviembre 2022: Ceremonia de Apertura, primer partido del campeonato (Catar vs Ecuador - grupo A)

2 de diciembre de 2022: últimos partidos de la fase de grupos

3-6 de diciembre: octavos de final

9-10 de diciembre: cuartos de final

13-14 de diciembre: semifinales

17 de diciembre: partido por el tercer puesto

18 de diciembre: final

Los 'días de descanso' sin partidos en Catar 2022 son el miércoles 7 de diciembre, el jueves 8 de diciembre, el domingo 11 de diciembre, el lunes 12 de diciembre, el jueves 15 de diciembre, y el viernes 16 de diciembre.

¿Cuál es la canción oficial de la Copa Mundial 2022?

Esto es a lo grande: hay una playlist completa para la Copa del Mundo de Catar 2022.

Al hit mundial Hayya Hayya (Better Together) de Trinidad Cardona, Davido, y Aisha fue seguido por Arhbo, de la superestrella de Puerto Rico Ozuna y por el rapero Gims, que es el primer cantante en habla francesa que ha producido una canción para la Copa del Mundo.

Su nuevo sencillo se unió a la banda sonora oficial de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, y posiblemente el artista más importante del álbum: el rapero estadounidense ganador del premio Grammy, Lil Baby, que ha producido 'The World is yours to take'.

Se ha unido a un selecto club de leyendas que han realizado una canción para la Copa Mundial, como Vangelis, Ennio Morricone, Plácido Domingo, y Shakira.

La mascota de Catar 2022: La'eeb

La’eeb es la mascota oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2022.

"La'eeb es una palabra árabe que significa jugador muy hábil. [...] Todos están invitados a interpretar cómo se ve", se explica en la página web de la FIFA.

¿Cuál es el trofeo de la Copa del Mundo?

El codiciado trofeo en juego en Catar se llama simplemente Copa Mundial de la FIFA. Se ha utilizado desde 1974. Antes de eso, el Trofeo Jules Rimet se utilizó desde 1930 hasta 1970.

Dónde y cómo ver la Copa del Mundo de Catar 2022

Afghanistán ATN

Albania RTSH

Argentina TVP - TyC Sports

Armenia AMPTV

Australia SBS

Austria ORF - ServusTV

Azerbaijan İTV

Bangladesh T Sports

Bielorrusia Belteleradio

Bélgica RTBFVRT

Bolivia Bolivia TV - Red Uno - Unitel

Bosnia y Herzegovina BHRT

Bulgaria BNT - Nova

Brasil TV Globo

Brunei Kristal-Astro

Camboya TVK

Canadá Bell Media

Caribe SportsMax

Islas Caimán Logic

Central Asia Saran Media

República Popular de China CCTV - Migu

Colombia Caracol Televisión - RCN Televisión

Costa Rica Teletica

Croacia HRT

Curaçao TV Direct 13

Chipre CyBC

República Checa ČTTV Nova

Dinamarca DRTV 2

Ecuador Teleamazonas

El Salvador TCS

Estonia ERR

Europa EBU

Francia TF1 - beIN Sports

Finlandia Yle - MTV3

Georgia GPB

Alemania ARD - ZDF - Deutsche Telekom

Grecia ANT1

Guatemala TV Azteca - Tigo Sports

Honduras Televicentro

Hong Kong China PCCW

Hungría MTVA

Islandia RÚV

India Viacom18

Indonesia Klikdaily - Emtek

Irlanda RTÉ

Israel IPBC

Italia RAI

Japón Dentsu - Abema

Kazakhstan Kazakh TV

Kosovo RTK

Latinamérica Vrio Corp.

Letonia LTV

Liechtenstein SRG SSR

Lituania LRT

Macau TDM

Malasia Astro - RTM

Malta PBS

MENA beIN Sports

México TelevisaTV Azteca

Moldavia TRM

Mongolia Central Television

Montenegro RTCG

Nepal Media Hub

Países Bajos NOS

Nueva Zelanda Sky

Macedonia del Norte MRT

Noruega NRKTV 2

Pakistán ARY Digital Network

Panamá RPC - TVN

Paraguay SNT - Telefuturo - TreceTyC - SportsTigo Sports

Perú Latina Televisión

Filipinas TAP DMV

Polonia TVP

Portugal RTP Sport TV

Rumanía TVR

Rusia Match TV - Channel One - VGTRK

Senegal RTS

Serbia RTS

Eslovaquia RTVS

Eslovenia RTV

Sudáfrica SABC

República de Corea SBS - KBS - MBC

España RTVE - Mediapro

África Subsahariana SuperSport - New World TV

Surinam SCCN - STVS

Suecia SVT TV4

Suiza SRG SSR

Taiwan ELTA

Trinidad y Tobago CNC3

Turquía TRT

Ucrania Suspilne

Reino Unido BBC ITV

Estados Unidos Fox - Telemundo

Uruguay ANTEL - Canal 4 - Canal 10 - TeledoceTyC Sports

Uzbekistán MTRK

Venezuela Televen