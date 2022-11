Alexis Mac Allister: "Estar en la selección argentina siempre fue lo máximo y siempre fue mi sueño"

Maradona y Messi, dos referentes cercanos

El apellido McCallister proviene de Irlanda, pero Alexis nació el 24 de diciembre de 1998 en Santa Rosa (La Pampa).

Sus referentes futbolísticos, como no podía ser de otra manera por la trayectoria de su padre y la suya, también son argentinos. "Mi papá pudo jugar con Maradona y yo pude jugar con Messi", recalca con admiración.

Sin embargo, su mejor recuerdo en su carrera fue cuando, en noviembre de 2017, pudo jugar por primera vez en la misma cancha junto a sus hermanos, en el encuentro entre Argentinos Júniors y San Lorenzo.

"Creo que fue un momento donde todo el mundo decía '¿Cómo puede ser que haya tantos McCallister en un en una misma cancha?'", recuerda.

Su siguiente sueño cumplido fue jugar en la Premier League, y milita en el Brighton desde 2018 (aunque hasta 2020 estuvo cedido en Argentina). Sin embargo, cumplir este sueño no fue tan sencillo para él como el resto: "No fue tan fácil como lo imaginaba. Cuando llegué, me di cuenta de que físicamente quizás no estaba al nivel de que la Liga necesitaba y que el equipo necesitaba de mí. Disfruté muchísimo, aunque también por momentos lo sufrí y lloré porque extrañaba a mi familia y a mis amigos. Pero nunca bajé los brazos y sabía que tenía la capacidad para poder jugar aquí".