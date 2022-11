Uruguay en la Copa Mundial de fútbol: ¿qué necesita para clasificar a octavos?

Como en el escenario anterior, la selección charrúa no se clasificaría a octavos ni con un empate ni con una derrota.

Si Uruguay solo consigue empatar ante Ghana, no clasificaría, al margen del resultado del otro partido, ya que quedaría con 2 puntos en la clasificación y no podría superar ni a Portugal (actualmente tiene 6) ni a Ghana (que en este caso sumaría un punto y finalizaría la fase de grupos con 4).

El futuro de Uruguay no está en sus manos. Necesita ganar a Ghana para superarle en la clasificación (Uruguay sumaría 4, mientras que el combinado africano se quedaría con 3). Después de esto, tendría que mirar el resultado del enfrentamiento entre una Portugal ya clasificada y la República de Corea.

