En estos momentos, Ecuador ha visto tres tarjetas amarillas, mientras que no ha sumado doble amarilla ni tajertas rojas. Por su parte, Países Bajos cuenta con una amarilla, pero tampoco ha visto doble amarilla ni tarjeta roja.

Incluso con una derrota, Ecuador podría acceder a octavos, pero en este caso no dependería de sí misma . Si Senegal gana, la selección africana adelantaría a la 'Tri' con 6 puntos, mientras que Ecuador se quedaría con 4. En este caso, necesitaría la victoria de Catar ante Países Bajos, que también se quedaría con cuatro puntos y, de nuevo, sería clave la diferencia de goles en ambos partidos.

Las selecciones que acaben como primera y segunda de grupo avanzarán a octavos de final. Catar ya no tiene opciones de clasificar a la siguiente ronda.

