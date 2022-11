México en la Copa Mundial de fútbol: ¿cómo puede clasificarse a octavos de final? 

Descubre todas las posibilidades para que México avance de fase en el grupo C, y todas pasan necesariamente por ganar a Arabia Saudí.

Argentina sería primera de grupo con 6 puntos, mientras que México empataría a cuatro puntos con Polonia. El desempate dependería de la diferencia de goles general, y en este caso México necesitaría ganar a Arabia Saudí por tres goles o más de diferencia si es que Polonia no marca ante Argentina, o que finalice con una mejor diferencia de goles que los polacos.

Este sería el mejor escenario para México , y el único en el que no dependería de la diferencia de goles. Tanto si Polonia y México consiguen la victoria en sus respectivos partidos, serían primero y segundo de grupo respectivamente, ya que México adelantaría en la tabla a Argentina con cuatro puntos (por los tres de la albiceleste).

Estas son las maneras en las que la Tricolor avanzaría de ronda, siempre teniendo en cuenta su victoria en el último partido del grupo C (lo que le pondría con cuatro puntos):

La clasificación de México a octavos de final solo pasa por ganar a Arabia Saudí . A pesar de ello, no depende de sí misma, sino también del partido que enfrentará a Argentina y Polonia y también por la diferencia de goles general.

Avanzar a octavos de final no está en su mano y está obligada a ganar a Arabia Saudí el próximo miércoles, 30 de noviembre , a partir de las 13:00h (hora centro de México).

Después de dos partidos disputados en el grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2022 , México es la selección que se encuentra más contra las cuerdas, ya que es última del grupo con solo un partido de fútbol por disputar. Sin embargo, la selección mexicana sabe lo que es soñar y cómo superar los (im)posibles.

