¿Cómo Costa Rica puede pasar a octavos en la Copa Mundial de fútbol 2022?

Este sería el único escenario en el que los 'ticos' no tendrían ninguna opción de clasificar a los octavos de final, independientemente del marcador en el otro partido, ya que quedarían con 3 puntos y Alemania les adelandataría en la tabla con 4.

Si Costa Rica empata ante Alemania, no dependerá de sí misma para pasar de ronda, y necesitará que España supere a Japón en su partido. En el caso de que esto suceda, España sería primera con 7 puntos y Costa Rica segunda con 4.

El grupo E está abierto y Costa Rica es tercera del grupo E empatada a puntos con Japón (3). Solo las dos primeras accederán a las rondas eliminatorias en la Copa Mundial Catar 2022. Y esto dependerá de los partidos de la última jornada, en la que los 'ticos' se enfrentarán a Alemania -que todavía no ha ganado ningún partido- el jueves, 1 de diciembre , a las 13:00h (hora en Costa Rica).

