Medallas en Beijing 2022: El renacer dorado de Max Parrot, que gana el oro en snowboard slopestyle

Max Parrot, de Canadá, se ha alzado con el oro olímpico en la final masculina de snowboard slopestyle en el Genting Snow Park, en el día 3 de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, el 7 de febrero de 2022. Lo ha conseguido con un segundo run casi perfecto (90.96 puntos), una puntuación que nadie ha podido alcanzar. Le han acompañado en el podio Su Yiming, de la República Popular de China, que ha dado la sorpresa al alzarse con solo 17 años con la medalla de plata (88.70); y el bronce ha sido para Mark McMorris, de Canadá, que en la tercera ronda (88.53) ha conseguido arrebatar el último lugar del podio Remond Gerard, de Estados Unidos.

Sin embargo, lo más sorprendente de esta actuación es que ha sido la culminación de un camino vital. Después de lograr la medalla de plata en PyeongChang 2018, Parrot se perdió la temporada 2018-19 al se diagnosticado en diciembre de 2018 con un linfoma de Hodgkin. Tuvo que completar 12 tratamientos de quimioterapia, que duraron hasta finales de junio de 2019.

"Si tuviera la oportunidad de volver dos años atrás y no tener cáncer sino una vida normal, no lo querría. Es un poco raro decirlo, pero he aprendido mucho, y a día de hoy agradezco que me pasara porque soy una persona totalmente diferente. Realmente adoro la persona en la que me he convertido, y también en la que me convertiré en el futuro", dijo en una entrevista para Olympics.com.

Cuando volvió a la competición, ganó los X Games de Noruega en 2019 en big air (dos meses después de terminar con el tratamiento), los de Aspen en 2020 y un oro y una plata en los de Noruega 2020, además del evento de prueba (test event) de Beijing 2022. En 2021 logró la plata en el Mundial de big air.

Unos resultados que ahora ha refrendado con su oro en los Juegos Olímpicos.