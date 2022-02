Max Parrot, tras ganar el oro en Beijing 2022: "Hace tres años estaba en este mismo momento en la cama del hospital"

Desde su medalla de plata en PyeongChang 2018 a la medalla de oro en snowboard slopestyle en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 no parece que hayan pasado cuatro años, sino toda una vida, para Max Parrot.

En el último ciclo olímpico se ha enfrentado al COVID y la dificultad que puso (y supone) a los deportistas para entrenar y competir, pero su historia es aún más increíble al haber derrotado al cáncer.

En la zona mixta después de su increíble final de snowboard slopestyle, Parrot ha recordado todas las barreras que ha lgorado superar.

"Han pasado muchas cosas en los últimos cuatro años, desde mis últimos Juegos. Hace tres años, en este mismo momento, estaba en una cama del hospital tumbado para someterme a 12 minutos de quimioterapia y sin ningún tipo de energía. No tenía músculos ni cardio. Estaba básicamente viviendo una pesadilla. Y estar aquí tres años después es algo maravilloso. ¡Estoy aquí, dedicándome a mi pasión! Hoy he realizado la mejor ronda de toda mi carrera. Y, por encima de eso, he ganado una medalla. Parece irreal", ha destacado el canadiense, que se ha convertido en un ejemplo de resiliencia.

Así, él mismo ha obtenido una lección que quiere compartir con el mundo: nada es imposible.

"He sacrificado mucho en los últimos años. Pero también en los últimos diez años de toda mi carrera. Es mucho trabajo, un trabajo que es imposible de describir. Llegas a pensar en el snowboard 24/7 todo el tiempo, y esto te quita mucha energía".

"Pero pasar esos momentos de COVID, donde era difícil entrenar; pasar también por el cáncer... Probablemente los últimos años han sido los más duros de mi carrera, y aún así he conseguido hoy el oro. Esto simplemente demuestra que nada es imposible", ha sentenciado el campeón olímpico de slopestyle.