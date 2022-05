El fin de semana de los olímpicos: Jasmine Camacho-Quinn se lleva el Prefontaine Classic

Atletismo: Jasmine Camacho-Quinn (PUR) vence en Eugene

Jasmine Camacho-Quinn, de Puerto Rico, sigue siendo la reina de los 100mv, y lo demostró en la tercera cita de la Diamond League, en Eugene (Estados Unidos) - un meeting conocido como Prefontaine Classic. Esta prueba tiene un significado incluso más especial, no solo por ser legendaria en el calendario del atletismo internacional, sino también porque ha tenido lugar en la misma sede donde se llevará a cabo el Campeonato del Mundo de atletismo en el mes de julio.

Con un tiempo de 12.45 segundos, la puertorriqueña se llevó la victoria por delante de Tobi Amusan (12.58) y de Tonea Marshall (12.66).

BMX Racing: Diego Arboleda (COL) triunfa en la Copa del Mundo

La Copa del Mundo de BMX Racing comenzó este fin de semana con las dos primeras pruebas, disputadas en Glasgow. Y Colombia volvió a reinar.

Esta vez de la mano de Diego Arboleda,quien se llevó la victoria en la primera prueba, con un tiempo de 33.868, lo que le valieron sus primeros 150 puntos en el ranking general de la Copa del Mundo. Por detrás de él finalizaron el francés Sylvain Andre y el británico Kye Whyte. En la segunda prueba no pudo repetir el triunfo, y finalizó en cuarta posición (100 puntos). Con esto, el colombiano ocupa la segunda posición en el ranking individual de la Copa del Mundo con 250 puntos, por detrás de Sylvain.

No es el único rider latino en el top10 actual. Su compatriota Mateo Carmona se encuentra en la octava posición, con 140 puntos.

En la categoría femenina, la doble campeona olímpica Mariana Pajón se establece en la 10ª plaza del ranking general (125 puntos), tras ser novena en la primera prueba y 11ª en la segunda.

Ciclismo en ruta: Richard Carapaz (ECU), en el podio del Giro d'Italia

"Me quedo con eso, con los momentos vividos. La he pasado muy feliz y al final ha sido un gran puesto el que he conseguido", expresó a los medios de comunicación el ecuatoriano Richard Carapaz, campeón olímpico en ciclismo en ruta, después de finalizar en segunda posición en el Giro d'Italia, la primera de las 'grandes' en el ciclismo internacional.

Carapaz (INEOS Grenadiers), que ganó el Giro en 2019, vistió la maglia rosa desde la etapa 14 hasta la 19, a las puertas de coronarse de nuevo campeón. En esta ocasión el ganador del Giro 2022 ha sido Jai Hindley, con un tiempo total de 86h31:14. Carapaz fue segundo a solo 01:18. Completó el podio el español Mikel Landa (a 03:24).

Sin embargo, no fueron los únicos hispanohablantes destacados en el Giro, con el colombiano Fernando Gaviria como segundo mejor ciclista en puntos (maglia ciclacamino). El español Juan Pedro López se llevó la maglia bianca (mejor joven), seguido por el colombiano Santiago Buitrago.

Recuerda el Giro d'Italia 2022 etapa a etapa

6 de mayo: Budapest-Visegrad (195 km) - Mathieu van der Poel + Maglia Rosa

7 de mayo: Budapest-Budapest (cronometro, 9.2km) - Simon Yates · Maglia Rosa: Mathieu van der Poel

8 de mayo: Kaposvar-Belatonfured (201 km) - Mark Cavendish · Maglia Rosa: Mathieu van der Poel

9 de mayo: Descanso

10 de mayo: Avola-Etna (172 km) - Lennard Kämna · Maglia Rosa: Juan Pedro López

11 de mayo: Catania-Messina (174 km) - Arnaud Démare · Maglia Rosa: Juan Pedro López

12 de mayo: Palmi-Scalea (192 km) - Arnaud Démare · Maglia Rosa: Juan Pedro López

13 de mayo: Diamante-Potenza (196 km) - Koen Bouwman · Maglia Rosa: Juan Pedro López

14 de mayo: Napoli-Napoli (153 km) - Thomas de Gendt · Maglia Rosa: Juan Pedro López

15 de mayo: Isernia-Blockhaus (191 km) - Jai Hindley · Maglia Rosa: Juan Pedro López

16 de mayo: Descanso

17 de mayo: Pescara-Jesi (196 km) - Biniam Girmay · Maglia Rosa: Juan Pedro López

18 de mayo: Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia (203 km) - Alberto Dainese · Maglia Rosa: Juan Pedro López

19 de mayo: Parma-Genova (204 km) - Stefano Oldani · Maglia Rosa: Juan Pedro López

20 de mayo: Sanremo-Cuneo (150 km) - Arnaud Démare · Maglia Rosa: Juan Pedro López

21 de mayo: Santena-Torino (147 km) - Simon Yates · Maglia Rosa: Richard Carapaz

22 de mayo: Rivarolo Canavese-Cogne (178 km) - Giulio Ciccone · Maglia Rosa: Richard Carapaz

23 de mayo: Descanso

24 de mayo: Salò-Aprica (202 km) - Jan Hirt · Maglia Rosa: Richard Carapaz

25 de mayo: Ponte di Legno-Lavarone (168 km) - Santiago Buitrago · Maglia Rosa: Richard Carapaz

26 de mayo: Borgo Valsugana-Treviso (156 km) - Dries De Bondt · Maglia Rosa: Richard Carapaz

27 de mayo: Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte (177 km) - Koen Bouwman · Maglia Rosa: Richard Carapaz

28 de mayo: Belluno-Marmolada Passo Fedaia (168 km) - Alessandro Covi · Maglia Rosa: Jai Hindley

29 de mayo: Verona-Verona (cronometro, 17.4 km) - Matteo Sobrero· Maglia Rosa GIRO D'ITALIA 2022: Jai Hindley

Tenis: Nadal-Djokovic; Zverev-Alcaraz en el Roland Garros

Cuatro favoritos a llevarse el Abierto de Francia se enfrentarán en cuartos de final del torneo. Primero lo harán Rafa Nadal, que se verá las caras hoy (30 de mayo) al número 1 del mundo, Novak Djokovic, no antes de las 20.45 h (CEST).

Mañana martes será el turno de la joya del tenis español, Carlos Alcaraz, que se enfrentará el martes a Alexander Zverev, a quien ya ganó en la final del Masters 1000 de Madrid.

