Richard Carapaz: cinco curiosidades que quizás no sabías del líder del Giro d'Italia

Richard Carapaz es de Ecuador, campeón olímpico en ciclismo en ruta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (solo dos semanas después de subir al podio en el Tour de Francia); ganó el Giro d'Italia en 2019 y fue subcampeón de la Vuelta a España en 2020. Y ahora es de nuevo el actual líder del Giro d'Italia 2022, donde porta la maglia rosa desde la etapa 14.

Dependiendo del nivel de aficionado de Richard Carapaz que seas, quizás conozcas algo más, como la influencia de su padre en que se dedicara al ciclismo o su accidente de 2014.

Sin embargo, mientras el escalador lucha por su segundo Giro d'Italia, aquí repasamos cinco curiosidades más desconocidas de su vida.

LEER MÁS: Cinco cosas que saber sobre Richard Carapaz

Sufrió el robo de su primera bicicleta

A los 5 años Richard Carapaz comenzó a subirse a las dos ruedas. Sin embargo, le robaron su primera bicicleta. La segunda que tuvo fue una que le construyó su padre después de encontrar restos de una BMX en la basura.

'Chiquilín', el apodo en su pueblo

En El Caramelo (antes el PUN), dentro de la región de Charchi (Ecuador), nació y se crió Richard Carapaz. Es una pequeña localidad que se encuentra a casi 240 kilómetros de Quito, la capital del país.

En El Caramelo, Carapaz es conocido como 'Chiquilín', porque Richie derrochaba alegría... y también era muy inquieto. Ni de niño pasaba despercibido, y mucho menos cuando iba y venía al colegio en bicicleta.

El apodo por el que se le reconoce internacionalmente es la 'Locomotora de Charchi', que hace referencia precisamente a su región natal.

Neisi Dajomes, una inspiración

Era conocido que una de las grandes inspiraciones de Richard Carapaz fue el ciclista Juan Carlos Rosero, quien falleció en 2013, y que le ayudó personalmente en sus comienzos.

Sin embargo, los Juegos de Tokio 2020, que fueron los más exitosos para Ecuador en la historia, unieron a ya dos leyendas del deporte de esta nación. Dos deportistas ecuatorianos ganaron la medalla de oro: Neisi Dajomes y Richard Carapaz.

Y precisamente la levantadora de pesas se ha convertido desde entonces en una nueva inspiración para el ciclista.

Richard Carapaz antes del ciclismo

Richard Carapaz creció en el seno de una familia humilde que se dedicaba a la ganadería. En la granja familiar, 'Richie' ayudó desde joven siempre que pudo. Así, ha estado al cuidado de animales, ha ordeñado vacas... Pero quizá lo más sorprendente no es que lo hiciera entonces, sino que también lo sigue haciendo ahora. Siempre que vuelve a la casa familiar, se reencuentra con la naturaleza y no pierde las costumbres de cuando su día a día no era ganar carreras internacionales.

Un graffiti en la puerta de la casa de sus padres

En los asfaltos de Italia, Francia y España es común encontrar pintadas en los recorridos de las grandes vueltas (Giro, Tour y Vuelta, respectivamente).

Pero hay uno muy especial para Carapaz lejos de Europa. Uno de sus mejores amigos realizó un graffiti en el asfalto de la puerta de casa de sus padres con todas sus grandes victorias, incluidos los anillos olímpicos, en honor a su medalla de oro en Tokio 2020.

No fue la primera gran pintada en su casa, según rememoró para El Telégrafo su hermana Cristina: "Un día estábamos con Richard afuera de la casa y él se encontró un Cherry (betún para zapatos) y me dijo vamos a pintar la casa. Como éramos pequeños me dejé llevar y nos pusimos manos a la obra". Poco duró, ya que su madre hizo que volvieran a pintar la casa.

Lo que no se va a borrar nunca ya son los éxitos de 'Chiquilín'. Ni del asfalto, ni de la memoria.