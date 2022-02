Mikaela Shiffrin benutzt die Abfahrtsski von Sofia Goggia in der Kombination: "Flieg Mika, du schaffst das"

Mikaela Shiffrin verriet eine merkwürdige Anekdote hinter ihrer starken Leistung in der Abfahrt der Alpinen Kombination der Damen in Beijing 2022.

Wie bereits von der Skilegende Lindsey Vonn im US-Fernsehen angedeutet, benutzte die Amerikanerin ein Paar Ski, das sie sich von ihrer Kollegin, der Olympiasiegerin Sofia Goggia, geliehen hatte. Diese hatte vor kurzem bei Olympia Silber in der Abfahrt gewonnen, nachdem sie sich von einer Verletzung erholt hatte.

Wie Shiffrin am Donnerstag (17. Februar) im Ziel zugab, hatte die Italienerin ihr einen Zettel auf den Ski hinterlassen, auf dem stand: "FLIEG MIKA, DU SCHAFFST DAS"

"Das sind die Ski, mit denen sie derzeit Wettkämpfe bestreitet und trainiert", sagte die 26-Jährige auf NBC.

"Sie brauchte sie nicht, weil sie hier nicht am Wettkampf teilnahm, also konnte ich sie gestern ausprobieren. Dann konnte ich heute damit fahren. Sie hat sogar eine kleine Nachricht auf einen Zettel geschrieben, und als ich sie beim Start sah, habe ich fast geweint... Da stand nur: 'Du kannst mit diesen Ski fliegen', oder so etwas Ähnliches."

Dann fügte sie hinzu: "Eines ist sicher: Sofi gewinnt, sie hat unglaubliche Ski, ihr Techniker macht einen tollen Job, aber sie gewinnt die Rennen auch wegen ihrer Fähigkeiten, sie sind einfach das perfekte Team. Ich bin dankbar, dass ich ein Gefühl dafür bekommen konnte, ich habe einfach versucht, so gut wie möglich zu fliegen!"

Shiffrin und Goggia werden vom selben Hersteller gesponsert. Vor vier Jahren lieh die zweimalige Olympiasiegerin Shiffrin ihre Ski an Ester Ledecka aus, bevor die Tschechin in PyeongChang 2018 die Goldmedaille im Super-G gewann.

"Wenn man als Skifahrerin Ski benutzt, aber nicht das Gefühl hat, was man will, kann man sie wechseln und einfach nicht mehr damit fahren. So war es auch bei mir und Ester in Südkorea, als sie meine Skier im Super-G benutzte", erklärte Shiffrin.

In den letzten Tagen hatte die in Colorado geborene Skifahrerin Goggia nach ihrem Comeback öffentlich unterstützt.

Mit einem Rückstand von nur 0,56 Sekunden auf die Führende Christine Scheyer aus Österreich in der Abfahrt der Alpinen Kombination der Damen am Donnerstag (17. Februar) hat sie nun gute Chancen auf ihre erste Medaille bei den Olympischen Winterspielen Beijing 2022.

Die besten Abfahrt-Fahrerinnen werden als erste in den Slalom starten, der um 14:00 Uhr Ortszeit (22:00 Uhr in LA) stattfinden wird und in dem die Medaillen vergeben werden. Mike Day, Shiffrins Trainer, wird die Aufgabe haben, die Strecke zu entwerfen.

Mikaela Shiffrins Zeitplan - Damen Kombination in Beijing 2022 - 17. Februar

Damen Alpine Kombination Abfahrt

10:30 - 12:00 (Peking Zeit)

Damen Alpine Kombination Slalom - Medaillenentscheidung

14:00 - 15:19 (Peking Zeit)

Wo man Mikaela Shiffrin bei diesen Olympischen Winterspielen verfolgen kann

Von der Eröffnungsfeier bis zu den Athleten: Hier erfahren Sie, wo und wie Sie die Winterspiele in Ihrer Region über die offiziellen olympischen Sendepartner verfolgen können.