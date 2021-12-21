过节必备冬季体育影视清单

在世界上的许多国家和地区，十二月是最重要的假期，是属于家庭聚会、美食和礼物的时间。这里，我们也为你准备了十部与冬季运动有关的电影和Olympic.com的纪录片以及短片，为大家的假期增添一些奥运匹克的精神和色彩。

电影

冰上轻驰 - Cool Runnings (1993)

作为冬季运动的经典之作，《冰上轻驰》讲述了一个克服一切困难实现梦想的故事。这部1993年的电影取材于一个真实的故事，是关于参加1988年卡尔加里冬季奥运会的牙买加4人雪橇队的。虽然最早的计划是拍摄成一部故事片，后来变成了一部喜剧，展现了牙买加运动员的种种“遭遇”比如他们是如何在距离奥运会只有几个月的时候学会了这项运动的。

冰上奇迹 - Miracle (2004)

这部2004年的电影讲述了 "冰上奇迹 “的真实故事，当时美国男队在冬季奥运会的最后一轮比赛中击败了苏联队，最终在1980年普莱西德湖冬奥会赢得了美国在这项运动中的第二块金牌。影片由库尔特·拉塞尔（Kurt Russell）饰演布鲁克斯教练，因演员中有真正的冰球运动员而备受赞誉，让冰场上的场景极为逼真。

冰上圆舞曲-Ice Castles (1978)

这部关于花样滑冰的电影于1979年获得奥斯卡最佳原创歌曲奖提名，虽然不是根据真实故事改编的，但它牢牢抓住了全球观众的心。女主角莱克西是一个很有前途的滑冰运动员，因摔倒而脑部受伤，失去了视力。她的前男友布莱恩说服她重返冰场，继续追求她的梦想。

飞鹰艾迪

飞鹰艾迪 - Eddie the Eagle (2016)

这是冬奥会上另一个令人难忘的故事。“灰姑娘”迈克尔·爱德华兹是这部电影的原型。他曾经是英国的一名抹灰工，之后成为自1928年以来英国第一个参加奥运跳台滑雪项目的运动员。

他带着一副厚厚的眼镜，口才堪比单口相声。他有很多名句，例如 "我想说我像鹰一样飞翔，但我可能更接近鸵鸟"。尽管他在他参加的两个项目中都是最后一名，飞鹰艾迪还是成为了最受欢迎的冬奥会运动员之一。

飞鹰艾迪欧洲首映礼 照片出自： 2016 Getty Images

奥运频道（Olympic Channel）纪录片和剧集

长野录像带 - The Nagano Tapes （2018）

在这部2018年的纪录片中，捷克男子冰球队在1998年长野奥运会上获得的历史性金牌的过程被摄像机记录了下来，其中包括活动中的独家片段和对捷克球员的采访。

白色马戏团

如果你对高山滑雪比较感兴趣，一定要看这部迷你剧。这部剧讲述了法国奥林匹克队—以泰莎·沃利、蒂芙尼·高蒂尔和罗曼·米拉多利为代表—在新赛季开始时的种种困境。

我们是一家 - We Are One

这部纪录片讲述了一个得到整个世界支持的团队的故事：在2018年平昌冬奥会上参加女子冰球比赛的开创性的韩朝联合队。它代表了一个真正属于奥运的时刻。

U型狂热 - Halfpipe Hype

单板滑雪爱好者不会想错过这个系列，因为它追踪了这个项目中最伟大的几位运动员，如平野步梦、切斯·乔西、麦迪·马斯特罗、莱拉尼·埃特尔、迪伦·马里诺等，并将单板滑雪如此引人入胜的原因娓娓道来。

边缘地带 - On Edge

花样滑冰视频总是假期中最具点击量的。这部来自五个国家的伟大运动员和团队，如法国组合加布里埃拉·帕帕达基斯和纪尧姆·西泽龙—在加拿大蒙特利尔的冰上学院训练的故事一定会让你尽兴。

冬天的足迹 - Winter Tracks

如果你更喜欢鼓舞人心的故事，这个系列将是你的最佳选择。来自世界各个角落的六名运动员的故事表明，没有什么是不可能的。前两集的主角是来自波多黎各的癌症幸存者威廉·弗拉赫蒂和曾在农场工作的芬兰冰球运动员詹妮·希里科斯基。