奥运灰姑娘系列：著名牙买加雪车队成员谈追逐梦想

由德文·哈里斯、杜德利·斯托克斯、迈克尔·怀特以及最后时刻替补入选的克里斯·斯托克斯组成的牙买加雪车队在1988年卡尔加里冬奥会上完成冬奥首秀。要知道，他们在那届冬奥会开始前5个月才开始在热带地区进行雪车训练。至今为止，他们在卡尔加里的首次亮相依旧是冬奥会历史上最具代表性的瞬间之一。这四位来自加勒比群岛的小伙子在比赛中距离赢得奖牌差的很远，甚至在第3滑过程中出现了翻车导致无法完赛。但即使是这样，他们征战卡尔加里冬奥会的故事依旧激励了很多人。后来，他们的故事被拍成了电影《Cool Runnings》。

最后时刻顶替受伤队友入队的克里斯·斯托克斯承认牙买加雪车队如此受欢迎让他感到有些摸不着头脑。即使比赛中翻车，也没有影响到人们对他们的喜爱和支持。



接受Olympics.com采访时，斯托克斯说道：“后来我才了解到牙买加雪车队对于人们的意义，而且那种影响一直都在，我觉得这就是奥林匹克运动过程中最美好的部分之一。如今再谈起牙买加雪车队，我会更倾向于聊牙买加雪车运动的意义。它并非特指在冰上的时光，它是一个想法——即无论你来自哪里，处在什么情况下亦或者你父母是谁，这都无碍你前往世界其它地方，让自己变得更出色。你能做的事情比你觉得你能做的事情要多！比周围人觉得你能做的事要多！”

“过去我们经常会收到明尼苏达滑雪的孩子们以及澳大利亚中部土著人发来的信息，他们从未见过雪车，但是他们通过牙买加队的事迹了解到了这项非常精彩的运动。”

克里斯·斯托克斯

凭借卡尔加里冬奥会的经历以及那之后的冬奥会参赛经历，牙买加雪车队也已经跻身奥运传奇行列。

斯托克斯的队友德文·哈里斯说道：“之前再怎么想也不会想到有朝一日我也能够成为人们口中的奥运传奇，这让我心存感激。”

“卡尔加里冬奥会对我而言是一次特别的经历，很疯狂。但是同时，它也在很多方面改变了我们的生活，不止因为我参加了冬奥会以及我们的事迹被拍成了电影。我认为这几乎是不可能完成的成就，它能够让人成长。所以我很感激那次经历。”

如今的德文·哈里斯是一位励志演说家，从很多年前开始，他就一直从事励志演讲事业。当时有人问他这样一个问题：“从什么时候开始，你和队友开始意识到你们可能一生都无缘奥运会的？”

其实最早，他们的脑海当中，根本没有参加奥运会这个想法。哈里斯说道：“肯定有人觉得我们有些异想天开，想些不可能的事。实话实说，（参加奥运会）确实很难实现，我们也从未想到过这个事最终会成为事实。”

德文·哈里斯的童年并不轻松。他在金斯顿的贫民窟长大，后来他毕业于英国著名的桑德赫斯特皇家军事学院，并在牙买加国防军担任军官。他觉得自己是那种总是努力争取更高成就的人。谈到成为奥运选手的动力时，哈里斯表示奥运选手的动力来自奥运选手。哈里斯15岁时，正经练过一段时间田径。1980年莫斯科奥运会前，他看到了一部名为《通往莫斯科之路》（The Route to Moscow）的系列片，这部片子激发了他成为奥运选手的目标。

哈里斯说道：“那部片子里，来自不同国家从事不同运动项目的奥运选手们不仅讲述了他们的运动人生，还分享了他们远离运动时的生活状况。看到他们也是如此普通、接地气的人，当时这对我心灵上是一个震撼。他们有不平凡的梦想，他们追逐梦想的意志同样不平凡。当时我就意识到，任何人都可以成为奥运选手，如果你有胆量定下大梦想，并付出与之相匹配的努力的话，你就能实现这件事。也就是在那个时候，我有了成为奥运选手的梦想，只是当时想的并非是成为冬奥选手。1987年，我们最终获得了机会，我们牢牢抓住了这次机会，然后就有了现在的我们。”

哈里斯从未想过好莱坞会以他们生活为原型拍一部电影，他承认得知这一消息的时候，兴奋的浑身发抖。他认为那部电影真实的还原了他们的生活。1988年卡尔加里冬奥会参赛选手当中，还有另外一位选手的事迹被拍成了电影。当年在跳台滑雪比赛中位居倒数第一的英国泥瓦匠迈克尔·爱德华兹（“老鹰埃迪”）也捕获了人心。

'Eddie the Eagle' surrounded by reporters at the 1988 Calgary Olympics

“迈克尔·爱德华兹很酷，我知道他的故事，但是我和他见面是在20年后了。当时是卡尔加里冬奥会25周年纪念，我们都受邀出席了活动。我记得我曾经跟队友说过：‘你们知道吗？老鹰埃迪比咱们队还有名呢？’这就是我当时的印象，我看大家都在喊埃迪的名字，我心里就寻思：还有我们呢！别忘了啊！”哈里斯笑着说道：“和埃迪一起很开心。现在有那种带绳索的跳台滑雪方式了，当埃迪跳的时候人们邀请我和他一起跳。虽然我对速度和高度有些恐惧，但是我还是同意了。那确实不是一个明智的决定，但是我扛下来了。”

谈到目前的牙买加雪车队，德文·哈里斯认为现在的牙买加队员比他那时候强太多了。

“我依然觉得牙买加雪车队有很大潜力。我真的相信未来牙买加一定能够赢得赢得一枚冬奥奖牌。我们只需要继续坚持这些年来的努力，总结学到的知识和目前依然欠缺的经验，然后把这些融为一体，力争打造一支优胜的队伍。”

“我尝试过把尤塞恩·博尔特招入队中。我跟他说过：‘你参加完2016年奥运会后，给你一年时间放假，然后就开始为2018年平昌冬奥会训练。’但是他对我说：‘算了吧，太冷了。’所以我觉得自己并不是很擅长劝人，但是他对于我们的雪车队一直很支持。”

德文·哈里斯

德文·哈里斯和队友的事迹多年来激励了数百万体育迷。作为一名励志演说家，他也一直在激励着别人去追逐梦想。他认为通常来讲，问题都出自不知道自己到底想干什么。

“当我考虑离开军队的时候，我就问自己，我要干什么？当时那份工作确实为我这个来自贫民窟的人指明了人生方向。但是下一步该怎么走？我确实考虑很长时间。《圣经》教导我们，不断寻找，你终将找到。需要我们一直寻找，不断给自己提问，然后去寻找答案。我觉得一但你找到了那个答案，那个答案一定是遵从你内心的。我并不是说找到答案后事情就简单了，我想表达的是：找到答案后，人生旅程就会轻松一些，因为你已经有了自己的方向，接下来该付出的努力还是要付出的。”