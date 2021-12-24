节日期间在圣诞老人家乡训练是什么感觉？

芬兰罗瓦涅米当地的足球俱乐部，就叫做圣诞老人俱乐部（FC Santa Claus）。球员们的主场队服是红白相间的，客场则是圣诞树和雪的绿色和白色。传说，在俱乐部成立时，圣诞老人的精灵们在包装圣诞礼物的间隙，会在雪地上踢足球。鉴于圣诞老人的使命是提高儿童的健康水平，那么鼓励翼足类的小精灵们定期锻炼，这也许并不奇怪。当然，圣诞老人也鼓励成年人做一个善良的人—他以身作则—同时也在全球范围内传播爱和善意以及圣诞精神。

在2017年的一次旅行中，圣诞老人俱乐部前往北京，在圣诞节前夕与一支中国全明星队进行了一场友谊赛。由德国人拉尔夫·吴德利希和担任荣誉教练的红白军团在这场五人制比赛中以一球之差获胜。第二年，他们又回来参加另一个展览，在那里他们与前意大利足球运动员亚历山德罗·德尔皮耶罗和退役的英国国脚迈克尔·欧文一起比赛。

圣诞老人总是会参加俱乐部每个赛季的第一场比赛，给球员们带来信念，特别是由于俱乐部在芬兰足球联赛的第六级，其中包括200多个球队。毫无疑问，圣诞老人必须用到他所有的手段来鼓励球员们，相信他们会再接再厉，取得胜利。

冬日仙境

当圣诞老人需要运动一下，多消化几个吃掉的肉馅饼时，显然圣诞老人运动学院就是最适合他的。当地的体育学院是芬兰11个体育学院之一，而罗瓦涅米奥林匹克训练中心也是芬兰六个奥林匹克训练中心之一，这些都在罗瓦涅米体育锻炼的发展中发挥着重要作用。

这个运动中心提供健康、体育和教育设施，在一次解决跑步机短缺的问题时，圣诞老人甚至还与芬兰越野滑雪运动员约翰娜·马廷塔洛等奥运选手擦肩而过。

这位25岁的选手于2015年从更南边的波伊泰（Pöytyä）镇搬到了罗瓦尼米，因为这里全年的雪况都很好。而这次搬家显然效果显著。2018年，她获得了参加了平昌冬奥会的资格，她那时只有21岁。马廷塔洛也即将获得2022年北京冬奥会的参赛资格。

约翰娜·马廷塔洛 照片出自： 2018 Getty Images

马廷塔洛已经习惯了在每年的这个时候在健身房看到新面孔，因为很多人想要在新年到来的时候开始健身。而当Olympic.com在12月初采访她时，圣诞老人对她来说也还是一个新面孔。

“昨天早上我在健身房做力量训练，圣诞老人来[参观]并使用机器和重量进行训练。我在训练时看得津津有味"。

每年的圣诞假日对于马廷塔洛来说，都是重要的日子，因为在全球各地都有世界杯赛事和奥运积分赛，这似乎和我们想象中的圣诞气氛是不一样的。

"现在对我来说是重要的训练时间，所以也许我有点嫉妒，看到所有的人都在享受冬天和圣诞节的时光，玩得很开心。当然，训练也很有趣，我喜欢我的工作，但有时我只是希望我可以跳过训练，只是在雪地里玩耍。"

在雪地上飞奔

马廷塔洛清楚地知道她训练场地的风景有多美，她在平坦的雪道上滑行数英里，穿过大量的圣诞树，上面洒满了大自然给予的装饰品：雪花和冰柱。

在每年的这个时候，由于这里的纬度很高，她几乎每天24小时都是在黑暗中进行训练，她要用头灯来照亮道路。但伴随着黑暗的，是如梦如幻的北极光。即使对住在这里的人来说，能够在这种罕见的景象下训练也是非常神奇的体验。

马廷塔洛说："当你看到北极光时......这真的很酷，因为天色很黑，真的很黑。"如果你不在每年的这个时候来这里，你不会明白（它有多黑）！”

当然，圣诞老人本人也是极光的拥趸。在他的闲暇时间里，他也会在森林里走一走，点起篝火看天上的群星。对了，在平昌冬奥会的时候，他还专门休假去参加了平昌冬残奥会。

“我去了平昌是因为我很希望能见到来自世界各地的运动员，为他们送上祝福。在那里，他们展示着自己的技能，一个个都很成功”，他说，“虽然只有一个人可以获胜，但所有人都可以收获开心”。

他最大的梦想，是希望世界上所有的人都可以没有恐惧地和彼此交往，就像那些残奥会运动员一样。” 这难道不是我们所有人的圣诞心愿吗？