一文读懂北京冬奥会越野滑雪的不同项目

越野滑雪是自1924年在法国夏蒙尼首次举办冬季奥运会以来就有的五个元老级项目之一。

在距离2022北京冬奥会召开不到60天的时间点上， Olympics.com为你梳理了关于冬奥会越野滑雪各个项目的不同之处。

越野滑雪是北欧滑雪系列项目的一个分支，运动员利用滑雪杖、滑雪板和纯粹的毅力来完成比赛。值得注意的是， 越野滑雪有两种类别，分别是“传统技术”和“自由技术”。

“传统技术”VS“自由技术”

第一种是传统技术，这种技术中，运动员的滑雪板以平行运动的方式来回移动。自由式滑雪技术是两种方法中速度较快的一种，技术动作为蹬冰步，比起传统式越野滑雪更像滑冰。

下面我们将继续介绍北京冬奥会上的12个项目，其中包括男女项目各6个。

在越野滑雪双追逐项目中，运动员需要使用到两种技术（传统式和自由式）。

男子项目的赛程为30公里（有两个15公里的赛段），而女子滑雪比赛的赛程为15公里（有两个7.5公里赛段）。男子和女子运动员在比赛中都需要使用越野滑雪方法中的传统技术完成一个赛段，并在另一个赛段使用自由技术。

双追逐项目是一个集体出发的项目，所有运动员在同一时间开始，在赛程过半后，运动员需要进行设备更换。

在北京冬奥会上，其他基于传统技术的个人赛事还包括男子15公里和女子10公里。

自由式个人比赛包括男子50公里和女子30公里集体出发，这两项比赛对所有参赛选手的耐力都是巨大的考验。

接下来是接力赛—这在冬奥会上也一直是粉丝们的最爱—其中男子是4X10公里接力赛，女子怎是4X5公里接力赛。男子和女子接力赛都由每队四名成员组成，以集体出发的方式开始。第一个冲过终点线的滑雪者为获胜者，该赛事也要求参赛队使用两种类别（传统和自由式）。

在前两个赛段比赛中，使用的是传统技术，在最后两段比赛中，队员需要改用自由式技术。

再下来是男子和女子短距离项目（也包括传统和自由式）。在这些个人比赛中（男子1.4公里，女子1.2公里），短距离的设置很像田径比赛，从资格赛开始，每场比赛的前两名选手从四分之一决赛进入半决赛，直到最后一轮决赛决出最后的奖牌获得者。

最后一项是男子和女子团体短距离（传统式）。这个项目由每队两名队员组成，每队的第一名队员在冲刺赛道上绕行两圈，然后与队友交接，后者再完成两圈。这个过程一直持续到两名队员都完整绕行六圈，第一个冲过终点线的队伍获胜。

北京2022年冬奥会所有越野滑雪比赛都将于2022年2月5日至20日在张家口赛区古杨树场馆群中的国家越野滑雪中心举行。

以上就是关于这个最古老和地位极高的冬季运动的基本知识。越野滑雪是冬奥会的标志性项目之一，其间所展现的魔力及戏剧张力，运动员们的力量、速度和欲望，都让这项赛事生动异常，绝对不容错过。