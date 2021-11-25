2021/22越野滑雪赛季前瞻

与许多运动一样，由于疫情的原因，上赛季的越野滑雪很不平常，很多优秀的运动员并没有参加比赛。比如挪威国家队没有参加12月的世界杯比赛，瑞典和芬兰退出了在德国和瑞士举行的两站世界杯赛事。

错过比赛也会失去积分，北欧几个国家的滑雪运动员都没有机会赢得总冠军。

目前看来疫情对将于2月和3月在德国举行的世锦赛没有太大的影响，地表最强的运动员将前来参赛。

在这里，你可以了解越野滑雪项目最值得关注的运动员，本赛季的赛程等信息。

值得关注的男选手

在过去的四个赛季中，来自挪威的三届奥运会冠军约翰内斯·克莱伯和来自俄罗斯的四届冬奥会奖牌得主亚历山大·波尔舒诺夫主导了这项运动。波尔舒诺夫是世界杯卫冕总冠军，他在上赛季以较大的积分优势击败了克莱伯，但其中一个原因是因为疫情，挪威人错过了很多比赛。而在仅有的比赛中，克莱伯又输给了波尔舒诺夫。

克莱伯是短距离之王。他赢得的三枚奥运金牌中，有两枚是在短距离项目中获得的，同时还有四枚世锦赛金牌。

波尔舒诺夫在其他项目上更胜一筹。但在2021年的世界锦标赛上，克莱伯几乎在马拉松项目上赢得了对手，但最后还是在终点线上因范规被取消资格。这两人谁将是本赛季最后的赢家？这将是男子越野滑雪比赛最大的悬念。

除了克莱伯之外，挪威队中还有其他的武器。在2021年世锦赛上，埃米尔·伊弗森赢得了50公里传统技术集体出发，汉斯·克里斯特·霍隆德是15公里自由技术的最佳选手。同时，西芒·赫格斯塔德·克吕格尔是本赛季和2022年北京冬奥会上另一位值得关注的明星。在2018年平昌冬奥会上，他赢得了30公里追逐赛的金牌和15公里自由式的银牌，并作为挪威队接力比赛的一员与克莱伯一起获得了4X10公里接力的金牌。他还在2021年世锦赛上摘得两枚银牌（15公里自由式和30公里追逐赛）。

除了挪威人之外，意大利人、2018年平昌冬奥会银牌得主、2017年短距离赛世锦赛冠军费德里科·佩莱格里诺也非常值得关注，他是上赛季短距离赛场的明星。

也不要忘记达里奥·科隆纳，在最近几个赛季，这位瑞士人很少赢得世界杯奖牌。但在冬奥赛场上，他会是个重量级人物。科隆纳已经参加了3届冬奥会，并收获一块金牌，他很可能会成为本赛季的一个惊喜。

值得关注的女选手

上个赛季，美国人杰西卡·迪金斯赢得了她的第一个世界杯总冠军，她也是国际雪联历史上第一位非欧洲国家的水晶球获得者。值得一提的是，尽管挪威名将特蕾莎·约豪格和其他实力强大的瑞典运动员错过了一些比赛，但在她们参加的比赛中也败给了约豪格。

近几年来，越来越多的美国人开始参加顶级赛事。在2018年平昌冬奥会上，迪金斯与基甘·兰道尔一起赢得了团体短距离的冠军，将玛丽特·比约根（挪威）、夏洛特·卡拉（瑞典）和斯蒂纳·尼尔森（瑞典）等著名选手甩在了身后。上赛季，除了迪金斯之外，罗西·布伦南是美国国家队中表现最亮眼的人，多次登上世界杯的领奖台。在奥运赛季中，美国女选手能否再接再厉，打破欧洲滑雪选手对越野滑雪的垄断？

在2019年和2021年的世锦赛上，来自挪威的特蕾莎·约哈格在个人赛中没有给其他人留下任何机会（她在每届比赛中都赢得了三枚金牌），她是迪金斯之前的世界杯总冠军。她将是本赛季的夺冠热门之一。虽然还没有个人的奥运金牌，但她有十足的动力闯进明年2月的冬奥会。

在女子比赛中，挪威将可能面临来自邻国瑞典的激烈竞争。有很多名字，比如2021年世界锦标赛个人和团体短距离项目的冠军乔纳·桑德林、9次冬奥会奖牌得主夏洛特·卡拉、2021年世界锦标赛多个奖牌得主弗里达·卡尔松和艾芭·安德森以及上赛季最佳U23滑雪运动员林恩·斯瓦恩。

2021/2022国际雪联越野滑雪世界杯赛程

第一阶段:

2021年11月26日-2021年11月28日，芬兰鲁卡

2021年12月3日-2021年12月5日, 挪威利勒哈默尔

2021年12月11日-2021年12月12日, 瑞士达沃斯

2021年12月18日-2021年12月19日，德国德累斯顿

第二阶段:

2021年12月28日-2021年12月29日，瑞士伦泽海德

2021年12月31日-2022年1月1日，德国奥伯斯多夫

2022年1月3日-2022年1月4日，意大利瓦尔迪菲姆地区

第三阶段:

2022年1月14日-2022年1月16日，法国，莱鲁斯

2022年1月22日-2022年1月23日，斯洛文尼亚普兰尼卡

2022年2月4日-2022年2月20日，中国北京冬奥会

第四阶段:

2022年2月26日 - 2022年2月27日，芬兰拉赫蒂

2022年3月3日，挪威德拉门

2022年3月5日 - 2022年3月6日, 挪威奥斯陆

2022年3月11日 - 2022年3月13日, 瑞典法伦市

世界杯总决赛:

2022年3月18日 - 2022年3月20日，俄罗斯秋明