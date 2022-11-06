韦筱圆蝉联女子高低杠世锦赛冠军，邹敬园吊环摘银

2022年利物浦体操世锦赛女子高低杠决赛中，中国队由2021年北九州世锦赛该项目冠军韦筱圆和季军罗蕊共同参赛。

今天共有8位选手参加女子高低杠决赛的争夺，韦筱圆第7位登场后在比赛中展现了高水准，最终收获14.966分夺得冠军。美国选手西丽斯·琼斯14.766分位居亚军，比利时选手、东京奥运会该项目冠军妮娜·德瓦埃勒摘得铜牌，成绩为14.700分。

另外，在男子吊环决赛中，2020年东京奥运会银牌得主尤浩和奥运会双杠冠军邹敬园参赛。最终，邹敬园以14.866分摘得银牌，冠军被土耳其选手阿德姆·阿希姆斩获，成绩为14.933。英国选手库特尼·图洛奇摘得铜牌成绩为14.733。尤浩最终14.600分位列第六。

邹敬园在2022年体操世锦赛男子吊环比赛中 照片出自： 2022 Getty Images

当日进行的其它单项决赛结果：

男子自由操决赛

冠军 - 加尔尼·雷吉尼 - 莫兰（英国）- 14.533

亚军 - 桥本大辉（日本）- 14.500

季军 - 越智亮介（日本）- 14.266

女子跳马决赛

冠军 - 杰德·凯瑞（美国）- 14.516

亚军 - 乔丹·柴尔斯（美国）- 14.350

季军 - 科琳·德维拉德（法国）- 14.166

男子鞍马决赛

冠军 - 瑞斯·麦克莱纳汉（爱尔兰）- 15.300

亚军 - 艾哈迈德·阿布·阿尔索德（约旦）- 14.866

季军 - 阿鲁琼·梅尔丁扬（亚美尼亚）- 14.700