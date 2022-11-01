美国、英国、加拿大锁定巴黎奥运会竞技体操女子团体席位

巴黎见！

11月1日，美国队、英国队、加拿大队在2022年利物浦体操世锦赛上位居女子团体赛前三甲，锁定了2024年巴黎奥运会的女子竞技体操5人团体席位。

参加本届世锦赛的美国女子体操队由经验丰富的奥运“老”将、世锦赛奖牌获得者以及新人共同组成。最终她们以166.564的成绩连续第六次登上了体操世锦赛女团最高领奖台。亚军英国队的总分为163.363，季军加拿大队的总分为160.563。

从2011年开始，美国女子体操队在如加比*·道格拉斯、艾莉·莱斯曼、西蒙·拜尔斯以及苏妮莎·李等几代名将的带领下连续问鼎世锦赛女团桂冠，如今6连冠的她们创造了这项赛事的新历史。

美国队的2020年东京奥运会银牌得主乔丹·*柴尔斯在赛后接受采访时表示：“讲真，这感觉太棒了，赢得一枚世锦赛金牌是我这次的最大目标。我们走过了很长的旅程，这次夺冠是我参加四届世锦赛以来第一次斩获世锦赛冠军。我特别开心，为自己感到无比自豪。”

对于英国队而言，这枚团体银牌仅是该国历史上第二枚体操世锦赛女团奖牌，首枚奖牌是在2015年斩获的女团铜牌。对于加拿大而言，这枚铜牌是该国历史上首枚体操世锦赛女团奖牌。

在周二的比赛中，美国队在第一项跳马项目上拿出强势表现后就取得了领先，该项目上她们收获了43.133分。奥运女子自由体操冠军杰德·凯瑞凭借高完成度的程菲跳（踺子后手翻转体180°接直体前空翻转体540°）取得了美国队内最高分：14.800分，

此后，美国队非但没有交出过领先位置，反而将领先优势变得更加牢固。雪莉丝·琼斯在高低杠项目上获得队内最高分14.333分，该项目上美国队收获42.199分。

在进行第三个项目之前，美国队对于英国队的领先优势已经扩大至2.100分。

平衡木项目上，虽然斯凯·布莱克莉在下法上出现失误，但是美国队在该项目上收获39.399分之后依旧领先2.200分。

虽然在自由体操项目上英国队和美国队在该项目的得分上交替领先，但是握有巨大优势在手的美国队心态平和，无需担心金牌会旁落的可能。

最终，柴尔斯自由操获得14.000分，队友凯瑞和琼斯分别得到14.100分和13.733分，美国队自由操项目上获得了41.833分。

赛后，柴尔斯接受采访时表示：“我现在情绪依旧无法平复，（如此成绩）想想就让人兴奋，我们这次参赛的目的就是享受乐趣，感受氛围。坦白讲，我觉得自己还能表现的更好，不仅是我，其它队友也是如此，都还有进步空间。所以，接下来结果会如何让我们拭目以待。”

美国女子体操队夺冠后合影 照片出自： GETTY IMAGES

主场英雄

今夏英联邦运动会夺金、欧锦赛摘银的英国队在本届世锦赛之前状态甚好。英国队在女团决赛中的表现同样稳健，所有选手的表现中只有2个大失误。只是对手美国队太强大，因此英国队只能接受亚军的成绩。

尽管如此，主场观众对于本国选手的优异表现依旧报以热了欢呼，显然亚军的成绩令他们感到非常满意。

赛后杰西卡·加蒂洛娃接受采访时表示：“氛围太棒了，感谢大家能来，给我们很大助力。”

加拿大队喜极而泣

美国队和英国队的冠军之争令人印象深刻，日本队和加拿大队的铜牌争夺其激烈程度同样不遑多让。

加拿大队最后一个项目的平衡木，当晚该项目上选手整体表现均不稳定，中国队、意大利队的名将都出现了不同程度的失误。

但是加拿大队在艾丽·布莱克的带领下在平衡木项目上斩获39.632分，该成绩在所有队伍中排名第二，压力来到了日本队身上。

日本队深泽最后登场前领先，当时日本队总成绩领先加拿大队1分。重压之下，深泽出现重大失误，之后虽有心弥补，但连续掉木导致她最终只获得了9.400分，日本队总成绩也下滑到第7位。加拿大队夺得队史首枚体操世锦赛团体奖牌。

当最终结果显示在现场大屏幕上时，加拿大队的选手们落下了开心的泪水。布莱克甚至倒地抽泣，久久不能平复激动的心情。

布莱克赛后接受采访时说道：“我当时太兴奋了，大脑一片空白。你应该知道那意味着什么，我们将会有一支队伍参加奥运会！我们为此付出了艰苦努力，最终所有的付出都在赛场上展现了出来，收获了回报。我太爱这支队伍了，能够和队友们一起站上领奖台，那种感觉是无可替代的！”