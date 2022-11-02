中国、日本、英国锁定2024年巴黎奥运会男子体操团体席位

11月2日举行的2022年利物浦体操世锦赛男子团体决赛中，中国、日本、英国分列前三甲。

预赛排名第四位的中国队最终以257.858分第十三次摘得体操世锦赛男子团体冠军。日本队253.395分位列亚军，英国队247.229分位列季军。中、日、英三国锁定了2024年巴黎奥运会竞技体操男子团体席位。

本周一在男子团体预赛中表现差强人意的中国队在本周三的决赛中一扫阴霾，总分相较于预赛时足足提升了近8分，最终斩获本届世锦赛男团冠军。这次逆转取胜让人们不禁想到2012年伦敦奥运会时的一幕，当时男团预赛位列第6的中国队最终也是在决赛中完成逆转，摘得金牌。

夺得本届世锦赛男团冠军的中国队中强手林立，包括2021年世锦赛男子个人全能冠军张博恒、2020年东京奥运会双杠冠军邹敬园、东京奥运会团体铜牌得主孙炜、手握两枚奥运奖牌的尤浩、以及杨家兴。

整场比赛中，中国队除了在第一个项目鞍马比赛中表现欠佳以外，在自由操、吊环、跳马、双杠、单杠项目上的表现均没有明显失误。

张博恒赛后接受采访时表示：“预赛世界比较紧，由于今年是新奥运周期的第一年，体能上不是那么兴奋，还不能真正适应快节奏。但是我们也总结了，决赛中我们想要慢一些，每个人找好自己的节奏，有助于自己的项目。团体夺冠让我们找到了信心，为后面的比赛和奥运会做好准备。我觉得后面的比赛我们信心会更好。”

中国队各项目参赛选手一览：

鞍马：孙炜、张博恒、杨家兴

吊环：邹敬园、尤浩、张博恒

跳马：杨家兴、张博恒、孙炜

双杠：尤浩、张博恒、邹敬园

单杠：孙炜、张博恒、杨家兴

自由操：孙炜、杨家兴、张博恒

本届赛事开始前，日本队被外界视为夺冠热门，但是今晚的决赛中，日本选手状态并不理想，多次出现失误，包括奥运会男子全能冠军桥本大辉。

东道主英国队在今天的鞍马环节表现不佳，队内最高得分仅为12.566分。但是最终他们实现了逆转，登上领奖台。

2022年欧锦赛冠军乔·弗雷泽在第五项双杠环节得到15.000的高分后，英国队即时排名来到第四位，看到了夺牌的希望。之后的单杠环节上，詹姆斯·豪尔、弗雷泽以及杰克·加尔曼在压力下发挥出色，英国队升至第三，锁定了巴黎奥运会席位。