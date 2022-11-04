利物浦体操世锦赛：张博恒收获男子个人全能银牌，桥本大辉摘金

男子体操奥运两金得主、日本名将桥本大辉在11月4日举行的2022年利物浦体操世锦赛男子个人全能决赛中成为最后的赢家。

他以总分87.198分的成绩力压2021年世锦赛男子个人全能冠军、中国选手张博恒的86.765分成功问鼎本届世锦赛桂冠。

2021年世锦赛上，张博恒以0.017分的优势夺得冠军，今年桥本大辉则以0.433分的领先优势扳回一城。

另外一位日本选手谷川航以预赛第一的身份进入到决赛争夺，最终以85.231分收获一枚铜牌。日本队上一次有两位男子选手同时登上世锦赛领奖台还要追溯到2014年世锦赛，当时内村航平和田中佑典分列冠军和季军。

桥本大辉在2022年体操世锦赛男子个人全能决赛鞍马比赛中 照片出自： 2022 Getty Images

今天的比赛中，桥本大辉以自由操项目开赛。在该项目上，桥本表现出色，收获14.666分。

鞍马项目上再度表现出色得到14.333分后（相较于预赛该项目的分，提升了超过2.5分之多），桥本大辉开始领跑积分榜。第三项吊环得到13.866分后，桥本大辉半程后以0.499分领先，位居第一。

第四个项目跳马项目上，桥本大辉和张博恒都得到14.900分，因此分数差距没有任何变化，依旧是0.499分。

之后的双杠项目上，张博恒得到15.066分，桥本大辉得到15.000分，二人之间的争夺进入白热化。

最后一个项目是单杠，张博恒先登场得到14.433分。此时，桥本大辉只需得到14.001分即可锁定冠军。

身为奥运单杠冠军的桥本大辉在今天的比赛中对于动作进行了调整，没有做周三团体决赛中失误的动作。

最终，他在单杠项目上收获14.433分，将男子个人全能冠军收入囊中。

2022年体操世锦赛男子个人全能奖牌获得者

张博恒赛后接受采访时表示，由于伤病困扰，加上此前比赛后身体有些疲惫，自己的状态并不是很好，因此在今天决赛前两项比赛中降低了难度。

对于今天的整体表现，张博恒认为自己发挥的中规中矩：“下法的落地以及一些细节上的问题没有处理的很好。给自己的表现只能打5分。”

谈到今天的主要竞争对手桥本大辉时，张博恒认为日本名将今天的发挥很出色，有些项目上的表现确实比自己更出色。对比两人的优势时，张博恒表示：“他的长处是自由操、鞍马和单杠，我的优势在双杠和吊环上，但是今天在这两个项目上我发挥的并不是很好，也导致最终落后了一些分数。”

虽然有伤在身，但是张博恒表示接下来的自由操比赛，“我会尽力去做好我自己。”