韦德·夏普：“在不久的将来，人们一定能够看到中国冲浪的迅速攀升”

2022年ISA世界冲浪运动会于9月底落下帷幕，日本男队和美国女队也已经锁定了2024年巴黎奥运会的参赛席位。

中国冲浪队也派出6位年轻选手参加了本届赛事的争夺，在成绩上相较于以往取得了长足进步。在51个参赛国家和地区代表队中，中国冲浪队位列第20位。

13岁的女子冲浪小将杨思琪闯进复活赛第5轮，最终排名第29位，成为三位中国女子参赛选手当中走得最远的运动员。跻身前30的成绩也创造了中国女子冲浪运动员在这项赛事中的最好成绩。此前中国女子运动员的最好成绩由杨雪在2017年世界冲浪运动会上创造，当时她排名第61位。另外两位小将姜书阁（14岁）、巫幺妹（13岁）分别闯进了女子组复活赛第4轮和第3轮。

男子选手方面，王琪翔（17岁）止步复活赛第3轮，最终排名第55位；吴子豪（18岁）和姜书楼（14岁）则闯进了复活赛第2轮。

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时间短，进步快

中国冲浪队能够在本届世界冲浪运动会上取得巨大进步，除了运动员的努力和国家支持外，离不开一笔关键的签约：在东京奥运会上曾经带领东道主日本队斩获冲浪1银1铜的南非名帅韦德·夏普正式成为中国冲浪队的外教。

中国冲浪队于6月就已经抵达亨廷顿海滩进行外训，和夏普的合作也是在世界冲浪运动会开赛前一个多月时才敲定。夏普丰富的执教经验以及多年担任冲浪赛事国际裁判积累的心得分享令中国冲浪队的运动员们受益匪浅。而中国运动员对于训练的认真态度以及坚持不懈的努力也给夏普留下了深刻的印象。在接受Olympics.com专访时，夏普表示：“中国运动员非常专注于自己从事的运动，他们对于训练一丝不苟。”

“短短几个月时间里，他们的冲浪水平就已经有了如此大的进步，我觉得几年后，人们会在冲浪赛事的奖牌争夺战中看到中国运动员的身影，看到他们和其它冲浪强国选手一争高下。”

2020年东京奥运会上，夏普帮助五十岚·卡诺亚斩获男子冲浪银牌，另外助力都筑有梦路收获了女子组铜牌。

那之前，他还曾经培养出了南非名将乔迪·史密斯，也曾经担任过哥斯达黎加国家冲浪队的主教练。

在谈到接手队伍训练一个月后对于这支冲浪新军的看法时，夏普表示：“中国队在冲浪世界是一支新军，队里所有成员都来到了这里（亨廷顿海滩），中国队是目前唯一一支所有选手均由青年选手组成的冲浪队伍，每个运动员的年龄都在18岁以下。”

“我和中国队大概是在本届世界运动会开赛前1个多月开始合作，这么短时间里，这些队员就能在国际赛场上有这样的表现。这段时间里，我们强调的就是在水中的协调、位置感、姿势以及浪花的选择，当然还有一些技术上面的东西，比如在正确的位置和情况下使用正确的技术动作。这点我是能明显感觉到他们的进步的。”

中国小将杨思琦在亨廷顿海滩乘风破浪

夏普：“杨思琦拥有超级光明的未来”

夏普对于弟子杨思琦给予了很高的评价，他相信这位13岁的小将具备成为冲浪运动员的特质。他说道：“杨思琦才13岁，但是已经参加女子成年级的比赛了，取得的成绩也很不错，成为三位中国女选手中走的最远的那位。她用这种方式向大家展示自己，证明她是有潜力的。”

“每次训练当中，我都能看到她的努力和付出，她在水上训练花的时间很多。在向她传授心得的过程中，我本人也很兴奋，因为她就像是一块海绵一样吸收着你教给她的所有东西，然后立刻就能在水上展现出你希望她做到的事情。”

“我相信她会有非常光明的未来！”夏普坚定不移的表示。

王琪翔和同场竞技的选手击掌致意 照片出自： All rights reserved. benreedphoto@gmail.com

中国冲浪，未来可期

中国冲浪队主教练在接受olympics.com的采访中谈到了队伍的长期目标，那就是在2028年洛杉矶奥运会上争取进入前八，对此夏普同样给予了肯定。

他解释道：“中国队是一支非常年轻的队伍，以青年队身份参加成年组比赛并取得这样的成绩已经是足够伟大的成就了。看到队伍的努力、在训练上花费的时间以及专注度后，我能够预见到这支队伍的光明未来。”

“在不久的将来，人们一定能够看到中国冲浪的迅速攀升。”

虽然已经在2020年东京奥运会上完成奥运首秀的冲浪运动在中国的普及度不高，但是相信随着中国选手在国际赛场的成绩不断提升，这项运动在中国国内受到的关注也将越来越高。

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