通往巴黎2024之路：冲浪奥运资格体系详解

关于冲浪运动最早的纪录要追溯到15世纪的夏威夷群岛。从上世纪50年代开始，这项运动开始在全球流行起来。

冲浪运动在2020年东京奥运会上完成了奥运会首秀，成为那届奥运会的亮点之一。2024年巴黎奥运会上，冲浪运动依旧是备受瞩目的竞赛运动项目之一。

2024年巴黎奥运会的冲浪比赛不在巴黎举行，而是在位于太平洋的法属波利尼西亚岛屿大溪地举行。那里的特乎普欧海滩每年都会举行世界冲浪联盟（WSL）旗下的赛事。2024年7月27日至29日，那里将首次迎来奥运会比赛的争夺。

届时将会有48位运动员参加2024年巴黎奥运会冲浪比赛的争夺，男子、女子选手各24人。参赛选手总数相较于2020年东京奥运会时增加了8人。法国作为东道主将会自动获得男子、女子各1个席位。

通过本文了解2024年巴黎奥运会冲浪资格赛相关信息。

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巴西选手伊塔洛·费雷拉庆祝决赛击败日本选手五十岚，赢得东京奥运会金牌 照片出自： Ryan Pierse

2024年巴黎奥运会冲浪比赛参赛运动员人数

将有48位冲浪运动员参加2024年巴黎奥运会的争夺，男子选手和女子选手各24人。

每个国家和地区奥委会（NOC）最多可以获得2个席位（男子、女子各2个席位）。2022年和2024年ISA世界冲浪运动会同样将会产生巴黎奥运会NOC席位，通过这种途径获得奥运席位的NOC理论上最多可以获得3个奥运席位。

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巴西巨星加布里埃尔·梅蒂纳在东京奥运会上摘得铜牌 照片出自： Ryan Pierse

2024年巴黎奥运会冲浪比赛资格赛体系

2024年巴黎奥运会席位可以分成2类：1 - 运动员席位，2 - 国家和地区奥委会团体席位（NOC席位）。可以通过以下赛事获取相应类型的席位。

运动员席位

2023年WSL冠军巡回赛

2023年ISA世界冲浪运动会

2023年泛美运动会

2024年ISA世界冲浪运动会

NOC席位

2022年ISA世界冲浪运动会

2024年ISA世界冲浪运动会

2024年ISA世界冲浪运动会金牌队伍将为其所属NOC获得一个NOC席位。2024年ISA世界冲浪运动会产出的剩余奥运席位将分配给运动员（运动员席位）。

美国选手卡洛琳·马克斯在东京奥运会的比赛中 照片出自： Ryan Pierse

奥运席位配额

男子 - 24个席位

2023年WSL冠军巡回赛 - 10个席位

2023赛季WSL冠军巡回赛年度排名前十的选手将会获得2024年巴黎奥运会席位。

大洲代表 - 5个席位

除美洲外，2023年ISA世界冲浪运动会上各大洲（非洲、亚洲、欧洲和大洋洲）排名最高的运动员将会获得1个巴黎奥运会席位。

美洲选手方面，2023年圣地亚哥泛美运动会冲浪冠军将会获得1张巴黎奥运会入场券。

如果2023年ISA世界冲浪运动会或2023年圣地亚哥泛美运动会上获得席位的运动员其所属NOC获得的奥运席位数量已经超过上线，那么该席位将会进行重新分配，分配给在所涉及赛事项目中该大洲排名次之的运动员。

2024年ISA世界冲浪运动会 - 5个席位

2024年ISA世界冲浪运动会上排名前五的运动员将会获得2024年巴黎奥运会席位。

如果2023年ISA世界冲浪运动会或2023年圣地亚哥泛美运动会上获得席位的运动员其所属NOC获得的奥运席位数量已经超过上线，那么该席位将会进行重新分配，分配给在所涉及赛事项目中该大洲排名次之的运动员。

2024年ISA世界冲浪运动会 - 1个席位（NOC席位）

2024年ISA世界冲浪运动会男子赛事上排名最高的NOC将会获得1个2024年巴黎奥运会席位。

如果某个NOC在某个项目上已经获得了2个巴黎奥运会席位，该NOC将会被允许通过此途径获得该项目第三个巴黎奥运会冲浪席位。

2022年ISA世界冲浪运动会 - 1个席位（NOC席位）

2022年ISA世界冲浪运动会男子赛事上排名最高的NOC将会获得1个2024年巴黎奥运会席位。

如果某个NOC在某个项目上已经获得了2个巴黎奥运会席位，该NOC将会被允许通过此途径获得该项目第三个巴黎奥运会冲浪席位。

如果通过2022年ISA世界冲浪运动会锁定席位的NOC之后又通过2024年ISA世界运动会团体赛成绩锁定了某个项目上的第三个席位，那么其通过2022年ISA世界冲浪运动会锁定的席位将会分配给那届赛事上排名次之的NOC。

参与席位 - 1个席位

国际奥委会向所有希望获得2024年巴黎奥运会冲浪席位的NOC发出邀请

之后NOC需要表态是否希望派运动员参加巴黎奥运会冲浪比赛。再之后，三方委员会将会确定获得参与席位的NOC并以书面形式通知相关NOC。

希望获得参与席位的运动员需要满足以下条件：在2023年和2024年ISA世界冲浪运动会排名前50名。

东道主席位 - 1个席位

东道主法国队将获得男子、女子各1个席位。

但是法国队只有在没有任何运动员通过其它途径获得奥运席位的情况下才会使用东道主席位。

日本选手五十岚卡诺亚（红）和美国选手安蒂诺握手致意 照片出自： Ryan Pierse

女子 - 24个席位

2023年WSL冠军巡回赛 - 8个席位

2023赛季WSL冠军巡回赛年度排名前八的选手将会获得2024年巴黎奥运会席位。

大洲代表 - 5个席位

除美洲外，2023年ISA世界冲浪运动会上各大洲（非洲、亚洲、欧洲和大洋洲）排名最高的运动员将会获得1个巴黎奥运会席位。

美洲选手方面，2023年圣地亚哥泛美运动会冲浪冠军将会获得1张巴黎奥运会入场券。

如果2023年ISA世界冲浪运动会或2023年圣地亚哥泛美运动会上获得席位的运动员其所属NOC获得的奥运席位数量已经超过上线，那么该席位将会进行重新分配，分配给在所涉及赛事项目中该大洲排名次之的运动员。

2024年ISA世界冲浪运动会 - 7个席位

2024年ISA世界冲浪运动会上排名前七的运动员将会获得2024年巴黎奥运会席位。

如果2023年ISA世界冲浪运动会或2023年圣地亚哥泛美运动会上获得席位的运动员其所属NOC获得的奥运席位数量已经超过上线，那么该席位将会进行重新分配，分配给在所涉及赛事项目中该大洲排名次之的运动员。

2024年ISA世界冲浪运动会 - 1个席位（NOC席位）

2024年ISA世界冲浪运动会女子赛事上排名最高的NOC将会获得1个2024年巴黎奥运会席位。

如果某个NOC在某个项目上已经获得了2个巴黎奥运会席位，该NOC将会被允许通过此途径获得该项目第三个巴黎奥运会冲浪席位。

2022年ISA世界冲浪运动会 - 1个席位（NOC席位）

2022年ISA世界冲浪运动会女子赛事上排名最高的NOC将会获得1个2024年巴黎奥运会席位。

如果某个NOC在某个项目上已经获得了2个巴黎奥运会席位，该NOC将会被允许通过此途径获得该项目第三个巴黎奥运会冲浪席位。

如果通过2022年ISA世界冲浪运动会锁定席位的NOC之后又通过2024年ISA世界运动会团体赛成绩锁定了某个项目上的第三个席位，那么其通过2022年ISA世界冲浪运动会锁定的席位将会分配给那届赛事上排名次之的NOC。

参与席位 - 1个席位

国际奥委会想所有希望获得2024年巴黎奥运会冲浪席位的NOC发出邀请

之后NOC需要表态是否希望派运动员参加巴黎奥运会冲浪比赛。再之后，三方委员会将会确定获得参与席位的NOC并以书面形式通知相关NOC。

希望获得参与席位的运动员需要满足以下条件：在2023年和2024年ISA世界冲浪运动会排名前50名。

东道主席位 - 1个席位

东道主法国队将获得男子、女子各1个席位。

但是法国队只有在没有任何运动员通过其它途径获得奥运席位的情况下才会使用东道主席位。

法国选手乔安·德菲在2022年里约职业冲浪赛决赛中 照片出自： Buda Mendes

2024年巴黎奥运会值得关注的焦点名将

女子冲浪奥运冠军卡里萨·莫尔（美国）在本赛季WSL冠军巡回赛上领跑，虽然她只斩获1站赛事冠军，但是在其余站比赛中展现了出众的稳定性。巴黎奥运会上，她将再次成为女子冲浪夺冠热门。

法国名将乔安·德菲将会力争在主场交出优异成绩单。2022年WSL冠军巡回赛排名上位居第2的她本赛季赢得过1站赛事冠军。哥斯达黎加的布里萨·亨内西同样状态上佳，而且她具备在巴黎奥运会上走得比东京奥运会时更远的实力。东京奥运会上，她止步四分之一决赛。而巴西名将塔蒂亚娜·韦斯顿-韦伯期待能够在巴黎证明自己今年世界最佳女子冲浪手之一的实力。

男子组方面，巴西选手费利佩·托莱多目前领跑WSL冠军巡回赛排名，本赛季已经斩获2站赛事冠军。澳大利亚选手杰克·罗宾逊本赛季同样两次夺冠，但是他的排名位列巴西人之后，排在第二位。巴西奥运冠军伊塔洛·费雷拉将会在大溪地再次向奥运金牌发起冲击。伊森·尤因是澳大利亚冲浪界冉冉升起的新星，他有实力在两年后冲击奥运最高领奖台。

三届世锦赛冠军得主、巴西名将加布里埃尔·梅蒂纳在东京奥运会上和决赛失之交臂，最终摘得铜牌。经过一段时间远离冲浪的调整后，他在本赛季WSL冠军巡回赛上复出赛场，目前正在调养伤病。回复神勇状态的他在巴黎奥运会上将成为冠军的强力争夺者。

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巴西选手费利佩·托莱多在2022年里约职业赛半决赛中 照片出自： Buda Mendes

2024年巴黎奥运会冲浪奥运资格时间线

奥运资格期： 2022年9月至2024年6月

2022年9月至2024年6月 2022年9月： 2022年ISA世界冲浪运动会 - 美国加利福尼亚州亨廷顿海滩

2022年ISA世界冲浪运动会 - 美国加利福尼亚州亨廷顿海滩 2023年1月至2023年9月： WSL世界巡回赛（冠军巡回赛）

WSL世界巡回赛（冠军巡回赛） 2023年5月： 2023年ISA世界冲浪运动会 - 地点待定

2023年ISA世界冲浪运动会 - 地点待定 2023年10月20日至2023年11月8日 ，泛美运动会，圣地亚哥（智利）

，泛美运动会，圣地亚哥（智利） 2024年5月 ：2024年ISA世界冲浪运动会 - 地点待定

：2024年ISA世界冲浪运动会 - 地点待定 2024年7月8日 ：2024年巴黎奥运会运动员报名截止日期

：2024年巴黎奥运会运动员报名截止日期 2024年7月26日至8月11日 ：2024年巴黎奥运会

：2024年巴黎奥运会 2024年7月27日至29日：巴黎奥运会冲浪比赛日期，大溪地（法属波利尼西亚）

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