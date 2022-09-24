中国冲浪队：着眼未来，力拼当下

2022年ISA世界冲浪运动会于9月16日至24日在美国加州的亨廷顿海滩举行。本届赛事为奥运会资格赛赛事，获得总分最高的男子、女队参赛队能为各自所属NOC锁定一个2024年巴黎奥运会参赛席位，因此吸引众多名将参赛。最终日本男子冲浪队和美国女子冲浪队锁定了巴黎奥运会入场券。

冲浪新军中国队也派出男子、女子各3位运动员参赛并取得了突破性成绩。

13岁的女子冲浪小将杨思琪闯进复活赛第5轮，成为三位中国女子参赛选手当中走得最远的运动员。跻身前30的成绩也创造了中国女子冲浪运动员在这项赛事中的最好成绩。此前中国女子运动员的最好成绩由杨雪在2017年世界冲浪运动会上创造，当时她排名第61位。另外两位小将姜书阁（14岁）、巫幺妹（13岁）分别闯进了女子组复活赛第4轮和第3轮。

男子选手方面，王琪翔（17岁）止步复活赛第3轮，吴子豪（18岁）和姜书楼（14岁）则闯进了复活赛第2轮。

中国冲浪队主教练王晓飞

中国冲浪队于2018年建队，至今只有四年时间，但是进步迅速。在本届世界运动会50个参赛国家和地区当中排名第20位。

为了充分备战本届世界冲浪运动会，中国冲浪队早在今年6月就提前抵达了亨廷顿。期间接受了南非知名冲浪教练韦德·夏普的指导。后者曾经在2020年东京奥运会冲浪奥运首秀中带领日本冲浪队夺得1银1铜。

中国队主教练王晓飞在赛后接受Olympics.com专访介绍队伍的现状时表示：“我们在今年6月就抵达了这里（亨廷顿海滩），这里的浪很好，这种浪在国内是没有的。所以运动员来了以后特别兴奋，热情饱满，在训练中投入很大。”

对于外教韦德·夏普的助力，王晓飞教练也给予了高度认可：“我们请的外教是很优秀的外教，对于这里的比赛环境非常熟悉，执教经验也非常丰富。我们的运动员跟随他训练了四个月，进步非常快。”

虽然和之前相比，中国队在本届赛事上取得了很大突破，但是王教练对于队伍的实力现状仍然保持着清醒的认识。中国冲浪队是一支非常年轻的队伍，运动员接受专业冲浪训练也才只有4年时间。而近两年，受到新冠疫情的影响，中国冲浪队在2020年和2021年都没有走出国门，一直在国内训练，王晓飞教练认为这对于运动员提升水平的影响非常大。距离2024年巴黎奥运会还有两年的时间，王教练表示虽然困难很多，但是“队伍会全力以赴去争取获得奥运会的参赛席位。”

考虑到中国冲浪队的选手年龄普遍很小，6年后的2028年洛杉矶奥运会时，现在这批队员能够成长到一个理论上更容易出成绩的年龄。对于弟子们能够在今后时间里取得更大进步，王晓飞教练很有信心，这点从他为队伍设定的目标上就可见一斑：“2028年奥运会时，我们的目标会是进入前八名。”

王琪翔和同场竞技的选手击掌致意 照片出自： All rights reserved. benreedphoto@gmail.com

本届世界冲浪运动会上，中国队成绩最好的女子运动员杨思琪和男子运动员王琪翔分别只有13岁和17岁。对于能够有机会前往国外接受训练，挑战难度更高的浪况他们倍感珍惜。

同时参加如此高水平世界顶尖赛事也让他们有机会结识来自世界各地的新朋友，看到自己和高手之间差距的同时，也能够从对手身上学到新的冲浪技巧。

展望中国冲浪队的未来，王琪翔信心十足的表示：“我觉得中国冲浪会越来越强大，可以和国际接轨，进入奥运会。”

杨思琪心中早已将夺得奥运冠军定为自己的终极目标。

她虽然在本届赛事中创造了历史，但是自我要求严格的她更多是将关注点放在自己的不足上，期待在未来的训练和比赛过程中能够改进。“我感觉自己没有完全发挥出自己的水平，而且运气也差了一些，浪没有选好。我自己的进步确实是有的，但是和国际上的高手之间的差距还是非常大的。”这位年仅13岁的小姑娘显然对于自己没有取得更好的成绩而感到有些懊恼。

2018年才接触冲浪的她希望能够在未来的日子里有机会继续挑战更多有难度的浪，不断提升实力，为奥运会席位拼尽全力。“在高水平教练的指导下，可以接触到好的浪况，有机会出来训练，相信我们的水平会提升的非常快。”杨思琪最后说道。