关于 冬季两项2021/22赛季你需要知道的一切

和去年一样，今年赛季开幕式将在瑞典的奥斯特桑德举行。比赛定在11月26日（星期五）至28日（星期日）这个周末。在赛季开幕式之后，位于瑞典中部的同一个城市将在12月2-5日举办另一个世界杯赛段，这是自2000年以来韦斯特松德第14次主办赛季的第一站比赛。

去年，挪威运动员夺得了男女项目的前两名，对于这个在冬季奥运会历史上赢得最多奖牌（368枚）的国家来说，这也是实至名归。约翰内斯·廷内斯·博伊领赢得了他的第三个大水晶球，而蒂里尔·埃克霍夫则是赢得了她的第一个水晶球。

2021/22赛季总共安排了十个世界杯赛段，其中七个是在2月4日开始的2022年北京冬奥会之前举行。与每年非奥运年举行的世锦赛不同，奥运会的结果不会被考虑到世界杯的总排名中。

以下是你需要知道的关于2021/22年冬季两项运动赛季的一切。

最受关注的女性选手

在冬季两项运动中最有可能保住上赛季头衔的，那就是蒂里尔·埃克霍夫了。去年，这位挪威人在赛季的后半程中一路领先，到最后赢得了她的第一个大水晶球。埃克霍夫总共获得了1152分，拿到了13个冠军，其中包括7次是在短距离，6次在追逐项目，她总共17次登上领奖台。而排在第二的是她的同胞马特·奥尔斯布·罗伊斯兰，获得了963分，只拿到三个冠军。

埃克霍夫一共赢得了五枚奥运奖牌，包括一枚金牌；她还成功地在连续五个世界杯赛段中赢得了短距离/追逐赛的双料冠军，这是一个破纪录的壮举。这位31岁的选手在2021年2月的世锦赛中赢得了短距离和追逐赛的金牌，最后占据了总排名的第一位。在即将到来的这个赛季，她当然也打算继续书写她的传奇，2022年北京冬奥会，是其中一个重要的篇章。

“我当然想在冬季奥运会上取得成功，但也想在整个赛季中取得成功”，她在面对挪威媒体的提问时回答说我总是试图通过艰苦的训练课程来提高，改变一些小细节”。

意大利人多萝西娅·维勒在2018/19赛季和2019/20赛季都赢得了大水晶球，但在去年获得了第五名。但这个赛季她的状态有所回升，也是一位值得关注的选手。

奥运冠军瑞典人汉娜·奥伯格在去年获得第四名，这也是她的最好成绩。她还在2019年赢得了个人世锦赛冠军。这次她将更加努力，希望能有更多机会登上领奖台，特别是在奥斯特松德举行的世界杯第一场比赛。

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值得关注的男性选手

与女子比赛不同，男子冠军大概率上将在本赛季的最后一场比赛中决定，准确地说，是最后一枪。

约翰内斯·廷内斯·博伊是前两个赛季的总冠军得主，从赛季的第二场比赛到最后一个赛段的开始，他一直在总排名中领先，但在最后一场比赛，即在奥斯特桑德的集体出发项目中，他是第二名。他的年轻同胞，年仅24岁的斯图拉·霍尔姆·拉格雷德以1分的优势领先，因为早前他也在世锦赛上赢得了6枚金牌中的4枚，并且在最后一个赛段的追逐赛中领先博伊。但第二天，在集体出发和本赛季最后一次射击比赛中—站立项目中—博伊取得4/5的成绩，而拉格雷德则犯了两次错误。

最终，这位冬季两项之王和卫冕个人奥运冠军以1052分（4次胜利和14次登上领奖台）赢得了他的第三个大水晶球，拉格雷德以1039分（7次胜利和10次登上领奖台）获得第二。

毫无疑问，这场对决将持续到整个2021/22赛季的冬季两项比赛，而2022年北京冬奥会也无疑是他们争锋的战场之一。

去年取得三场胜利的法国选手昆廷·菲永·梅莱，连续第三年获得第三名。这位29岁的选手今年将努力打好自己手中的牌，以便与他的同胞埃米利安·杰奎林一起打破挪威人的统治。

毫无疑问，约翰内斯的哥哥塔尔吉·博伊也将参加这场战斗。这位33岁的选手是2011年的总冠军，去年赢得了集体出发项目的水晶球。

亟待闪耀的新星

谈到年轻的男运动员，挪威凭借斯图拉·霍尔姆·拉格雷德和约翰内斯·戴尔两位超人气新星继续巩固在冬季两项运动的统治地位。接下来就轮到瑞典的塞巴斯蒂安·塞缪尔森了。这位24岁的选手已经参加了2018年平昌冬奥会，在20岁的时候就在男子接力赛赢得了金牌，同时还在追逐赛中获得了银牌。在上届世锦赛中，他在追逐赛中获得了银牌，本赛季他的目标将是赢得他的第二个世界杯赛段冠军。

在女子这边，我们可能会看到22岁的埃尔维拉·奥贝格再次登上领奖台。在2019/20赛季，奥贝格还排在第24位，2020/21赛季就升到了第12位，在这个赛季她的排名的再次攀升也是意料之中的事。

来自捷克的马尔凯塔·达维多娃也很可能在今年赢来属于自己的高光时刻。这位24岁的选手在上届世锦赛中赢得了个人赛的金牌。达维多瓦在2018/19赛季的个人排名已经排在第三位，去年排在第五位，她将努力提高自己的稳定性，以便在本赛季结束时能进一步。

2021/22 冬季两项赛程

11月23-28日：冬季两项联盟杯，伊德雷(瑞典)

11月26-28日：宝马IBU世界杯冬季两项赛开幕，奥斯特桑德（瑞典）

11月29日-12月4日：冬季两项联盟杯，苏因海特 (挪威)

11月29日-12月5日：宝马IBU世界杯，奥斯特松德（瑞典）

12月6日至12日：宝马IBU世界杯，上菲尔岑 (奥地利)

12月8-12日：IBU青年杯，马泰尔-瓦尔-马泰尔 (意大利)

12月11-21日：冬季大运会，卢塞恩(瑞士)

12月13-18日：IBU青年杯，马泰尔-瓦尔-马泰尔 (意大利)

12月13-19日：宝马IBU世界杯，安纳西-大博尔南 (法国)

12月14-19日：宝马IBU世界杯，上蒂利拉赫 (奥地利)

1月3-9日：宝马IBU世界杯，奥伯霍夫(德国)

1月5-9日：宝马IBU世界杯，布雷兹诺-奥斯布利耶 (斯洛伐克)

1月10-15日：IBU青年杯，上菲尔岑(奥地利)

1月10-16日：宝马IBU世界杯，茹阿普丁 (德国)

1月11日至16日：宝马IBU世界杯，布雷兹诺-奥斯布利耶 (斯洛伐克)

1月17-23日：欧洲锦标赛，泊克尤卡(斯洛文尼亚)

1月17-23日：宝马IBU世界杯，安托尔兹-安特塞尔瓦(意大利)

1月24-30日：欧洲冬季两项公开锦标赛，阿伯（德国）

2月1-5日：冬季两项联盟杯，新梅斯托-莫拉维 (捷克共和国)

2月4-20日：冬季奥林匹克运动会，北京(中国)

2月28日-3月6日：宝马IBU世界杯，孔蒂奥拉赫蒂(芬兰)

3月7日至13日：宝马IBU世界杯，奥特彼亚科 (爱沙尼亚)

3月8日至13日：宝马IBU世界杯，里德纳恩-瓦尔-里德纳 (意大利)

3月14-20日：宝马IBU世界杯，奥斯陆纪念馆 (挪威)

3月20-25日：欧洲青年奥林匹克节，武奥卡蒂（芬兰）