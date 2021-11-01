追根溯源冬季两项：漫长曲折的奥运首秀

如果说冬奥会上有一个项目会让外人摸不着头脑，那就是冬季两项。我们向你保证，我们现在所认识的现代冬季两项有着坚实而深远的历史根源。让我们一起走进这项冬奥会上唯一包含了射击元素的运动。

冬季两项运动的愿景是考验速度、耐力和在高强度下射中目标的能力。

长距离的越野滑雪已足够艰苦，但当你停下脚步向50米距离的目标射击时，你已消耗了大量体力，乳酸在肌肉中积累，这一定会降低射击的准确性。这是对双手的一种独特挑战。

如果选手脱靶，将被加罚滑行150米的圈道，这使该项运动变得更加残酷。但这正体现了冬季两项的军事严谨性和纪律性。

早期冬季两项起源

毫无疑问，这项运动源自于寒冷气候下狩猎这项高风险活动。4000多年前的挪威洞穴里留下的抓痕，展示了人类滑雪打猎的清晰图像。随着火器的出现，越来越多的人扛着枪、滑着雪，来到斯堪的纳维亚的深山老林中，他们为漫长的冬季寻找食物。可见当时的生存环境极其恶劣。

到18世纪初，斯堪的纳维亚和北欧国家的军队直接引入了雪上步兵的概念。早在20世纪，滑雪连的任务就是保护边境，他们在体育领域为滑雪俱乐部打下了基础。

在1767年，在瑞典和挪威边界举行了一次这类活动的比赛，这与现在我们所认识的冬季两项还完全不一样。这被认为是第一次此类活动的竞赛。

类似于我们现在看到的冬季两次比赛是在20世纪初出现的，然后在1924年首次出现在奥运会上。

早期冬季两项

夏慕尼冬奥会军事表演

虽然现代冬季两项运动是在1960年才出现在冬奥会上，但在1924年在法国阿尔卑斯山上的夏慕尼冬奥会的开幕式上，现代冬季两项的前身得到了展示的机会，那场军演的粗糙画面令当时的人们充满了好奇，这就是后来的冬季两项。

在随后的1928、1936和1948年冬奥会上，作为表演项目的冬季两项已经能够满足人们的兴趣和参与性。

军演包括越野滑雪、滑雪登山和射击。四人小组完全由士兵组成，一名军官、一名士官和两名背包士兵，完成500-1200米的攀登。比赛还包括25公里越野滑雪和射击。

1924年冬奥会时，法国代表团旗手卡米尔·曼德里隆为军演项目宣誓，随后与弟弟莫里斯一起赢得该项目的铜牌。

现代冬季两项首次亮相

冬季两项以军演形式首次亮相冬奥的35后，也是缺席冬奥的12年之后，在1960年出现了现代奥运冬季两项的概念。该项运动在美国斯阔谷冬奥会上首次亮相前，人们还展开了广泛的争论，最终在加州的体育场里只进行了一个项目的比赛。

毫无意外，史上第一枚奥运冬季两项金牌被斯堪的纳维亚人，瑞典选手克拉斯·莱斯坦德夺得。

这项运动已经深深扎根于冬奥赛场，德国人和挪威人霸占着奖牌榜。

在1976年因斯布鲁克冬奥会上，前苏联人尼古拉·克鲁格洛夫获得了两枚金牌，当时冬季两项只有一项个人赛和一项接力赛。在1980年普莱西德湖冬奥会上举办了第二项个人赛。

女子项目比赛是在1992年阿尔贝维尔冬奥会上被加入奥运项目的，德国人安缇杰·哈维是第一位获得奥运冬季两项个人赛金牌的运动员，她还获得了3枚银牌。

在2002年盐湖城冬奥会上又增加了男子12.5公里追逐赛和女子10公里追逐赛。从2006年都灵冬奥开始，又增加了男子集体出发的项目，在世界杯比赛中表现最好的30名选手将参与这个项目的角逐。

冬季两项来到北京冬奥

2022年冬奥会比赛将于2022年2月5日-19日展开。

所有冬季两项的比赛都在张家口国家冬季两项中心举行，这个场馆就修建于古杨树场馆群之中。

冬奥会现代两项的11项赛事：

男子

10公里短距离

20公里个人

12.5公里追逐赛

15公里集体出发

4 x 7.5公里接力

女子

7.5公里短距离

15公里个人

10公里追逐赛

12.5公里集体出发

4 x 6公里接力

混合

4 x 6 km混合接力

奥运冬季两项比赛共有210个参赛名额，男女各105个席位。

每项冬季两项赛事都是正式比赛，运动员在雪道上滑行，整个雪道中穿插了射击靶场。 根据项目的不同，射击脱靶会增加运动员的总时间或距离。